Gülben Ergen'in Son Paylaşımında Yaşıtlarına Taş Çıkartan Fiziği "Düşman Çatlatıyorsun" Dedirtti!
Gülben Ergen'in Son Paylaşımında Yaşıtlarına Taş Çıkartan Fiziği "Düşman Çatlatıyorsun" Dedirtti!
Son dönemde X hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelen Gülben Ergen'in yaşıtlarına taş çıkarttığı son paylaşımı 'Aman Seren Serengil görmesin' dedirtti.
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Dillere dolanan şarkıları ile müzik listelerini yıllardır alt üst eden Gülben Ergen, açıklamaları ve paylaşımları ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.
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Sahne performansları ve kostümleri ile de sık sık konuşulan Gülben Ergen, sosyal medyayı da aktif olarak kullanan ünlülerden bir tanesi.
Ünlü şarkıcı bu kez de geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf serisi ile gündeme geldi.
Ergen'in yaşıtlarına taş çıkartan fiziği ise "Aman Seren Serengil görmesin" dedirtti! Ünlü şarkıcının adeta düşman çatlattığı pozlarına sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.
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