Kurtlar Vadisi'nin İnci'si Sema Şimşek Takipçisinden Gelen "Zina Yapıyorsun" Yorumuna Sessiz Kalamadı!
Kurtlar Vadisi'nin İnci'si Sema Şimşek Takipçisinden Gelen "Zina Yapıyorsun" Yorumuna Sessiz Kalamadı!
Kurtlar Vadisi'nin İnci Tataroğlu'su Sema Şimşek, takipçisinden gelen 'zina' yorumuna tepkisiz kalamadı!
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Kurtlar Vadisi'ndeki İnci Tataroğlu karakteri ile hafızalarımıza kazınan ünlü manken ve oyuncu Sema Şimşek'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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1994 yılında Best Model of Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Şimşek, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatı ile magazin gündeminin konuşulan isimlerinden bir tanesi.
5 yıldır Erdoğan Erdal ile aşk yaşayan Şimşek, bu kez de sosyal medya hesabında bir takipçisine verdiği cevap ile gündeme geldi.
İlişkisini "İlişkimizi göz önünde yaşamak istemiyoruz. Yaşandığı zaman neler olduğunu da gördük! Evlilik düşünmüyorum. Çünkü biz zaten evli gibiyiz." cümleleriyle açıklayan Şimşek, takipçisinin 'zina' yorumuna sessiz kalamadı.
İşte takipçisinin Sema Şimşek'e yaptığı yorum 👇🏻
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Ünlü oyuncu takipçisinin yorumuna evlilik düşünmediğini yeniden belirterek "Peki bu sizi neden ilgilendiriyor?" cevabını verdi.
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