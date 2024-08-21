İddialar Doğru Çıktı: Jennifer Lopez 20 Yıl Sonra Evlendiği Ben Affleck'e Yıl Dönümlerinde Boşanma Davası Açtı
İddialar Doğru Çıktı: Jennifer Lopez 20 Yıl Sonra Evlendiği Ben Affleck'e Yıl Dönümlerinde Boşanma Davası Açtı
Daha önce evlenme sürecine girip daha sonra yüzük atan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti yıllar sonra birbirlerine kavuşmuştu. Geç kavuşan ünlü çiftin hakkındaki ayrılık iddiaları doğru çıktı!
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Jennifer Lopez ve Ben Affleck ikilisi 2000'li yılların başında yaşadıkları ilişki ve evlilik yolunda attıkları ilk adımdan bu yana magazin gündeminin en sevilen çiftlerinden bir tanesi.
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2002 senesinde nişanlanan ve evlilik hazırlıkları yapan ünlü çift, 2 yıl sonra yüzük atarak ayrılmışlardı hatırlarsanız. Daha sonra ise hem Lopez hem Affleck kendi ailelerini kurmuştu.
Fakat çift, yıllar geçtikten sonra 2022 senesinde yeniden bir araya gelmiş ve nihayet kavuşarak dünyaevine girmişlerdi.
Herkes ikili için tam da her şeyin yoluna girdiğini düşünürken ünlü çiftin tartışmaları, göndermeli paylaşımları ve kameralar karşısında bile birbirlerine attıkları ters bakışlar bazı şeylerin yolunda gitmediğini düşündürttü ve tabii ki ayrılık iddiaları sosyal medyada kol gezmeye başladı.
Boşanma iddialarının ardından mahkeme için herhangi bir başvuruda bulunmayan Jennifer Lopez'in düğün törenlerinin yıl dönümüne denk gelen Salı günü, Los Angeles’taki mahkemeye başvurarak Ben Affleck'e boşanma davası açtığı öğrenildi.
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