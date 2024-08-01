Geç Kavuştular Ama Mutluluğa Erişemediler: Beklediğimiz Son Geldi, Ben Affleck ve Jennifer Lopez Boşanıyor
Geç Kavuştular Ama Mutluluğa Erişemediler: Beklediğimiz Son Geldi, Ben Affleck ve Jennifer Lopez Boşanıyor
Daha önce de evlenme sürecine girip sonradan yüzük atan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti kendi ailelerini kurmalarının ardından aşklarına yenik düşmüş ve yıllar sonra birbirlerine kavuşmuştu. Hollywood'un gözde çiftlerinden biri olan ve son derece olaylı bir sürecin ardından dünyaevine giren ikili sık sık ayrılık iddialarına karışıyordu. Son zamanlarda gittikçe çatırdayan evliliğin son bulduğu kesinleşti!
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Jennifer Lopez ve Ben Affleck ikilisi 2000'li yılların başında yaşadıkları ve evlilik yolunda ilk adımı attıkları zamanlardan beri medyanın gözde ikililerinden biri olmayı sürdürüyor.
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2002 senesinde nişanlanan, evlilik sürecine atılan fakat 2 yılın ardından yüzükleri atan ikili bu süreçte farklı hayatlar sürmüş, kendi ailelerini kurmuştu. Fakat yıllar süren olaylı aşklarına yenik düşen Bennifer çiftimiz 2022 yılında aşkları uğruna her şeyden vazgeçerek, adeta "hiçbir şey için geç değil" diyerek yeniden dünyaevine girmişti.
Fakat her şey rayına oturmuşken, biz "bu ikili artık mutlu mesut yaşar" diye düşünürken birbirlerine attıkları nefret dolu bakışlardan, etkinliklerde ettikleri kavgalara sık sık ayrılık iddialarıyla gündeme gelmeye başlamıştı.
Magazin muhabirlerinin ve yabancı basının favori çiftlerinden olan ikilinin uzun süredir birlikte görülmemesi, sadece çocuklarıyla ilgili etkinliklerde bir araya gelmesi göze fena batmış, ayrılık iddiaları ortalıkta kol gezmeye başlamıştı.
Bu gibi iddiaların ardından geçtiğimiz haftalarda 2. evlilik yıl dönümlerine giren çiftimiz, bu mutlu günü birbirinden ayrı geçirmeye karar vermiş ve boşanma iddalarını iyice körüklemişti.
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Ve hepimizin beklediği son geldi... Aylardır boşanacaklarını haberlerini doğrulaması beklenen Bennifer çifti evliliklerini bitirmeye karar verdi.
Hatta ikilinin boşanma belgelerini hazıladığı öğrenildi. Ben Affleck'in ayrı bir eve çıkması, Jennnifer Lopez'in yöneltilen boşanma sorularına verdiği aşırı tepkiler bu ayrılığın sinyalleri olsa da haberlerin kesinleşmesi hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Son olarak ikilinin henüz mahkemeye başvurmadığı öğrenildi... Sizce bu evlilik bu noktadan sonra kurtulur mu? Yorumlarda buluşalım 👇
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