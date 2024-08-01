Geç Kavuştular Ama Mutluluğa Erişemediler: Beklediğimiz Son Geldi, Ben Affleck ve Jennifer Lopez Boşanıyor

Daha önce de evlenme sürecine girip sonradan yüzük atan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti kendi ailelerini kurmalarının ardından aşklarına yenik düşmüş ve yıllar sonra birbirlerine kavuşmuştu. Hollywood'un gözde çiftlerinden biri olan ve son derece olaylı bir sürecin ardından dünyaevine giren ikili sık sık ayrılık iddialarına karışıyordu. Son zamanlarda gittikçe çatırdayan evliliğin son bulduğu kesinleşti!