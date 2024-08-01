Bodrum'da Alp Navruz ve Selahattin Paşalı ile Buluşan Mert Yazıcıoğlu'nun Kameralara Attığı Bakışlar Olay Oldu

Kızıl Goncalar dizisinin Cüneyd Efendisi Mert Yazıcıoğlu, Alp Navruz ve Selahattin Paşalı ile Bodrum'da gerçekleştirilen bir davette bir araya geldi. Mert Yazıcıoğlu'nun etkinlik sırasında kameraları fark etmesiyle attığı bakışlar olay oldu!