Bodrum'da Alp Navruz ve Selahattin Paşalı ile Buluşan Mert Yazıcıoğlu'nun Kameralara Attığı Bakışlar Olay Oldu
Bodrum'da Alp Navruz ve Selahattin Paşalı ile Buluşan Mert Yazıcıoğlu'nun Kameralara Attığı Bakışlar Olay Oldu
Kızıl Goncalar dizisinin Cüneyd Efendisi Mert Yazıcıoğlu, Alp Navruz ve Selahattin Paşalı ile Bodrum'da gerçekleştirilen bir davette bir araya geldi. Mert Yazıcıoğlu'nun etkinlik sırasında kameraları fark etmesiyle attığı bakışlar olay oldu!
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Dizi sezonuna ufak bir ara vermesine rağmen oyunculuğu ile olmasa da yaptığı tatillerle ve yakışıklılığı ile kameraların ilgi odağı olmaya devam eden Mert Yazıcıoğlu adından sıkça bahsettiriyor.
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Kızıl Goncalar dizisinin yıldızı Mert Yazıcıoğlu, Alp Navruz ve Selahattin Paşalı, Bodrum’da gerçekleştirilen bir davette buluştu.
Üç oyuncu, yakışıklılıkları ve karizmatik duruşlarıyla davete katılanları adeta mest etti. Bodrum’un lüks atmosferinde gerçekleştirilen etkinlikte, Yazıcıoğlu, Navruz ve Paşalı'nın halleri sosyal medyada ilgi çekti.
Akşama doğru happy hour için buluşan üçlü birlikte görüntülendi. Mert Yazıcıoğlu o esnada gözlerini kameralardan alamadı!
İşte o anlar 👇
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