Komşuculuk Başlasın: Sakin Bir Hayat Yaşamak İsteyen Demet Evgar, Özge Özpirinçci'nin Yakınına Taşınıyor!

Tolga Bozduman'ın haberine göre, başarılı oyuncu Demet Evgar, yaşamında büyük bir değişikliğe imza atarak Emirgan'daki evinden ayrılıyor ve Yeniköy'de yalı tarzı geniş bir eve taşınıyor. Ünlü isimin yeni komşusunun sevilen oyuncu Özge Özpirinçci olduğu öğrenildi!