Komşuculuk Başlasın: Sakin Bir Hayat Yaşamak İsteyen Demet Evgar, Özge Özpirinçci'nin Yakınına Taşınıyor!
Komşuculuk Başlasın: Sakin Bir Hayat Yaşamak İsteyen Demet Evgar, Özge Özpirinçci'nin Yakınına Taşınıyor!
Tolga Bozduman'ın haberine göre, başarılı oyuncu Demet Evgar, yaşamında büyük bir değişikliğe imza atarak Emirgan'daki evinden ayrılıyor ve Yeniköy'de yalı tarzı geniş bir eve taşınıyor. Ünlü isimin yeni komşusunun sevilen oyuncu Özge Özpirinçci olduğu öğrenildi!
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Başrollerini Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisiyle sezonu ve reytingleri birbirine katan Demet Evgar çok özlenen oyunculuk yetenekleriyle yine herkesi kendine hayran bırakmıştı.
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Özel hayatıyla da konuşulan Demet Evgar, uzun süredir birlikte olduğu Levent Babataş ile 17 Mart 2022 tarihinde hayatlarını birleştirmişti. Bu mutlu evlilik, çiftin sevdikleriyle paylaştığı özel bir gün olarak hafızalara kazınmıştı. Evliliklerinin ardından, çiftin mutluluğu 18 Ağustos 2022’de ikiye katlandı; Demet Evgar ve Levent Babataş, Mavi adını verdikleri bebeklerini kucaklarına almıştı.
Tolgahan Bozduman'ın haberine göre, düğününü gerçekleştirdiği evinden ayrılma kararın alan Demet Evgar, yaşamında büyük bir değişikliğe imza atarak Emirgan'daki evinden ayrılıyor ve Yeniköy'de yalı tarzı geniş bir eve taşınıyor.
Demet Evgar’ın taşınma kararının daha sakin ve geniş bir yaşam alanı arayışından kaynaklandığı belirtildi. Ünlü oyuncunun, yoğun şehir hayatından uzaklaşarak huzurlu bir ortamda yaşamayı tercih ettiği ifade edildi.
Demet Evgar’ın yeni evine dair detaylar ve taşınma süreci gündem olurken ünlü ismin komşusu dikkatlerden kaçmadı.
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Demet Evgar'ın yeni komşusunun Özge Özpirinçci olduğu öğrenildi! Evgar ve Özpirinçci'nin kızları Mavi ve Mercan yeni bir arkadaşlığa yelken açacak gibi gözüküyor... O zaman komşuculuk başlasın!
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