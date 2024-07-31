Böyle Çeyiz Görülmedi: Rapin Efsane İsmi Eminem'den Evlenen Kızı Hailie'ye Dudak Uçuklatan Hediye!
Böyle Çeyiz Görülmedi: Rapin Efsane İsmi Eminem'den Evlenen Kızı Hailie'ye Dudak Uçuklatan Hediye!
Rap dünyasının efsane ismi Eminem Mayıs ayında dünyaevine giren kızı Hailie Jade Scott'a çeyiz hediyesi olarak dudak uçuklayan bir fiyata ev hediye etti.
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Rap dünyasının efsane ismi Eminem, hem müziğiyle hem de kişisel yaşamıyla sık sık gündeme düşüyor. Dört kez Grammy ödülü kazanan ve dünya çapında milyonlarca albüm satan Eminem, sahne adıyla olduğu kadar gerçek özel hayatıyla da büyük bir ilgi görüyor.
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Ancak, ünlü rapçinin yaşamında dikkat çeken bir diğer önemli konu da ailesi ve kızları. Eminem, kızı Hailie Jade ile olan yakın ilişkisi ve onun hayatındaki rolüyle sürekli olarak medyanın ilgisini çekiyor. Hailie, babasının en büyük destekçilerinden biri olarak tanınırken, Eminem’in kızıyla kurduğu özel bağ, ailesinin hayatında ne kadar önemli bir yer tuttuğunu resmen gözler önüne seriyor.
Mayıs ayında kızı Hailie'nin dünyaevine girmesiyle ilk danslarıyla kameralara yansıyan Eminem hayranlarına duygusal anlar yaşatmıştı.
Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Eminem, evlenen kızı Hailie Jade'e büyük bir sürpriz yaparak dikkatleri üzerine çekti. Efsanevi rapçi, Hailie’nin mutlu gününü kutlamak amacıyla ona 8,6 milyon sterlin değerinde muazzam bir malikane hediye etti.
Malikane, Hailie'nin yeni hayatında ona konfor ve lüks sunacak bir yaşam alanı sağlarken, bu jest aynı zamanda Eminem'in ailesine olan düşkünlüğünü ve sevgisini de yeniden gösterdi!
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