Angelina Jolie'nin 22 Yaşında Kendini Öldürtmek İçin Kurduğu Plan Kemal Sunal Filmine Benzetildi
Angelina Jolie'nin 22 Yaşında Kendini Öldürtmek İçin Kurduğu Plan Kemal Sunal Filmine Benzetildi
Hollywood'un en ünlü isimlerinden biri olan başarılı oyuncu Angelina Jolie'nin 22 yaşında kendini kiralık katil tutarak öldürme planı dillere düştü.
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Hollywood'un en ünlü ve etkileyici isimlerinden biri olarak tanınan Angelina Jolie, oyunculuk kariyerinin yanı sıra, insani yardımlar ve sosyal aktivizmleriyle de dikkat çekerken yaşamı boyunca birçok zorluk ve kişisel mücadeleyle karşılaşmış isim adından sık sık bahsettiriyor.
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Geçtiğimiz gün, henüz 22 yaşındayken yaşadığı psikolojik sorunlarla tekrardan gündeme gelen Jolie o zamanlar yaşadığı karanlık dönemle konuşuldu.
O dönemde, Jolie'nin kendini öldürmek için bir kiralık katil tuttuğu ortaya çıktı. Genç yaşta yaşadığı duygusal sıkıntılarla bu çarpıcı ve üzücü kararı alan Jolie hem kişisel hem de medyatik açıdan büyük bir şok etkisi yarattı.
Neyse ki, Jolie'nin hayatı bu trajik noktada bir dönüş yapmış ve o dönemdeki zorlukları aşarak, kendini toparlayıp öldürtme planından vazgeçerek başarılı bir kariyere imza atmıştı. Birçok insan için ilham kaynağı olan güzel isim, bugün, geçmişte yaşadığı bu zorlu dönemle birlikte güçlü kişiliğinin ve yaşam mücadelesinin bir parçası olarak tarihe geçti.
Yeniden gündem olan bu haber Türk sinemasının efsane oyuncusu Kemal Sunal'ın başrolünü canlandırdığı 'Korkusuz Korkak' filmini akıllara getirdi.
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