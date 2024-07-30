Başladığı Gibi Biten, Anında Talıya Bağlanan Halsey ve Britney Spears Tartışmasını Mercek Altına Alıyoruz

Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı ile sağlık sorunları yüzünden sektöre duygusal bir geri dönüş yapan Halsey, Britney Spears'ı ilham kaynağı olarak aldığı bir klip yayınlamıştı. Ardından Spears'ın tepkisi olay olmuştu. Kısa sürede alevlenen kaos hemen tatlıya bağlandı!