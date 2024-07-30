Başladığı Gibi Biten, Anında Talıya Bağlanan Halsey ve Britney Spears Tartışmasını Mercek Altına Alıyoruz
Başladığı Gibi Biten, Anında Talıya Bağlanan Halsey ve Britney Spears Tartışmasını Mercek Altına Alıyoruz
Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı ile sağlık sorunları yüzünden sektöre duygusal bir geri dönüş yapan Halsey, Britney Spears'ı ilham kaynağı olarak aldığı bir klip yayınlamıştı. Ardından Spears'ın tepkisi olay olmuştu. Kısa sürede alevlenen kaos hemen tatlıya bağlandı!
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Son zamanlarda sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Halsey geçtiğimiz aylarda Lösemi teşhisi ile hayranlarını üzmüş ve müzik sektörüne geri döneceğini duyurmuştu.
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Geçtiğimiz günlerde "Lucky" isimli yeni bir şarkı çıkartan Halsey hem şarkı sözleriyle hem de peruğunu çıkarttığı anlarla son derece duygusal bir klip yayınlamıştı.
Britney Spears, “Lucky” isimli yeni şarkısında kendisini “yüzeysel bir pop sanatçısı olarak gösterdiği” için Halsey’ye karşı yasal işlemler başlatacağını söylemiş ve paylaşımıyla kaosu alevlendirmişti👇
“Belli sebeplerden dolayı Halsey’nin videosu hakkında çok kötü hissediyorum. Kendimi taciz edilmiş, çiğnenmiş ve zorbalanmış hissediyorum. Onun gibi örnek aldığım ve sevdiğim bir sanatçının beni kalbi ve endişeleri olmayan yüzeysel bir pop sanatçısı gibi cahilce lanse edeceğini bilmezdim. Kendime göre sağlık sorunlarım var ve bu yüzden dün Instagram’ımı kapattım. Kesinlikle UMRUMDA OLDUĞUNU göstermek için yeniden açıyor olacağım. Bugün avukatlarımla bu konuyla ilgili neler yapabileceğimizi konuşacağım. Çok illegal ve acımasızca bir yaklaşım.”
Klipteki peruk çıkarma sahnesi ve şarkının sözleri Spears'ı anımsattığı için çoğu kişi kendisine hak vermişti fakat şarkıcının açıklaması gecikmedi.“Yanlış haber!! Telefonum bende değildi. Halsey’yi seviyorum ve bu yüzden paylaşımımı sildim.” ifadelerini kullandı.
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Brtiney Spears'ın şarkısını anımsatan parçayı ve iki şarkının kliplerindeki benzerlikleri şöyle bırakalım👇
Halsey'ın cevap olarak attığı tweette "ben de Britney'i seviyorum!!!! Her zaman sevdim ve her zaman seveceğim 💕 ilham almanın ne demek olduğunu anlamamı sağlayan ilk kişi sendin. Ve bana her gün ilham vermeye devam ediyorsun." sözlerinin ardından ikili arasında bir sorun olmadığını öğrenildi ve 24 saatten kısa süren bu kaos anında son buldu!
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