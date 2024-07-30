Yeşim Ceren Bozoğlu Annelik Sorularına Verdiği Kalpleri Sıcacık Yapan Cevaplarla Yine Kendine Hayran Bıraktı
Yeşim Ceren Bozoğlu Annelik Sorularına Verdiği Kalpleri Sıcacık Yapan Cevaplarla Yine Kendine Hayran Bıraktı
Magazin Burada'nın haberine göre Yeşim Ceren Bozoğlu annelik sorularını cevapladı. Ünlü isim verdiği yanıtlarla bir kere daha kalpleri sıcacık yaparak kendine hayran bıraktı.
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Yalan dizisi ile birlikte ekranlara dönen başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu geçtiğimiz günlerde 50. yaşına basmış ve son haliyle bir kez daha herkesi şaşırtmıştı.
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Verdiği kilolarla ve fit görünümüyle de gündeme gelene başarılı oyuncuya Kuruçeşme'de bir mekanda oyuncu arkadaşları Seray Kaya ve Buse Arslan, doğum günü sürprizi hazırladı!
Magazin Burada'nın haberine göre, doğum günü kutlamasında muhabirlerin annelik sorularını yanıtlayan isim "6 tane manevi evladım var, bine yakın öğrenci gelmiş geçmiş elimden bunlardan da altı tane evlat olan var. Kendim bu yaştan sonra doğuracağımı sanmıyorum. Evlat edinmeyi veya koruyucu aile olmayı tercih ederim" ifadelerini kullandı.
İşte o anlar 👇
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