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İlk Dövmesini Yaptırdı: Türk Sinemasının Efsane İsmi Haluk Bilginer Bileğine Kızının Adını Kazıttı

İlk Dövmesini Yaptırdı: Türk Sinemasının Efsane İsmi Haluk Bilginer Bileğine Kızının Adını Kazıttı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
27.07.2024 - 15:45

Türk sinemasının şüphesiz efsane isimlerinden biri olan, başarılı oyunculuğu ve aldığı ödüllerle bizi gururlandıran Haluk Bilginer ilk dövmesi olarak kızının adını seçti ve bileğine kazıttı!

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Ülkemizin en değerli oyuncularından biri olan Haluk Bilginer canlandırdığı her karakterle hafızalarımıza kazınmayı başarmakla kalmayıp bir de aldığı ödüllerle başarısını tescilliyor.

Ülkemizin en değerli oyuncularından biri olan Haluk Bilginer canlandırdığı her karakterle hafızalarımıza kazınmayı başarmakla kalmayıp bir de aldığı ödüllerle başarısını tescilliyor.

Tiyatro sahnelerinden, beyazperdeye ve seslendirmenliğe kadar her alanada başarısını kanıtlayan isim aldığı Emmy ödülüyle en iyi erkek oyuncu seçilmiş ve hepimizin göğsünü kabartmıştı.

Tiyatro sahnelerinden, beyazperdeye ve seslendirmenliğe kadar her alanada başarısını kanıtlayan isim aldığı Emmy ödülüyle en iyi erkek oyuncu seçilmiş ve hepimizin göğsünü kabartmıştı.

Özel hayatıyla pek konuşulmayan oyuncu, güzelliği ve annesi Aşkın Nur Yengi'ye benzerliğiyle görenleri hayrete düşüren kızı Nazlı ile bir hayli dikkat çekmişti.

Özel hayatıyla pek konuşulmayan oyuncu, güzelliği ve annesi Aşkın Nur Yengi'ye benzerliğiyle görenleri hayrete düşüren kızı Nazlı ile bir hayli dikkat çekmişti.

Bilginer kızının adını bileğine dövme yaptırdı. İşte o anlar👇

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