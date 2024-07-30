Yeni Bir Yaz Aşkı mı Doğuyor? Oyuncu Sümeyye Aydoğan İddiaya göre Kalbini Basketbolcu Mahir Ağva'ya Kaptırdı!
Yeni Bir Yaz Aşkı mı Doğuyor? Oyuncu Sümeyye Aydoğan İddiaya göre Kalbini Basketbolcu Mahir Ağva'ya Kaptırdı!
Posta'dan Engin Can Dilekli'nin haberine göre,en son ekranlara Gaddar dizisiyle çıkan Sümeyye Aydoğan'ın basketbolcu Mahir Ağva ile aşk yaşadığı idda edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha önce Duy Beni, Taçsız Prenses ve Dönence dizilerinde başrol olarak yer alan Sümeyye Aydoğan geçtiğimiz sezon Çağatay Ulusoy ile oynadığı Gaddar dizisiyle adından bahsettirmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tarzıyla ve aldığı eleştirilerle de çok konuşulan Aydoğan aşk hayatıyla sık sık adından bahsettiriyor. En son Atakan Hoşgören'le yaşadığı ilişkiyle magazin manşetlerinde yer edinen isim başka bir aşkla gündeme geldi.
Posta'dan Engin Can Dilekli'nin haberine göre, Sümeyye Aydoğan ve basketbolcu Mahir Ağva'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İkilinin sosyal medya paylaşımları iddiaları kuvvetlendirdi.
Aynı arkaplanda benzer pozlar paylaşan Aydoğan ve Ağva'nın bu paylaşımları söylentileri "yeni bir yaz aşkı mı doğdu?" dedirtti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın