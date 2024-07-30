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Yeni Bir Yaz Aşkı mı Doğuyor? Oyuncu Sümeyye Aydoğan İddiaya göre Kalbini Basketbolcu Mahir Ağva'ya Kaptırdı!

Yeni Bir Yaz Aşkı mı Doğuyor? Oyuncu Sümeyye Aydoğan İddiaya göre Kalbini Basketbolcu Mahir Ağva'ya Kaptırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 21:01

Posta'dan Engin Can Dilekli'nin haberine göre,en son ekranlara Gaddar dizisiyle çıkan Sümeyye Aydoğan'ın basketbolcu Mahir Ağva ile aşk yaşadığı idda edildi.

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Daha önce Duy Beni, Taçsız Prenses ve Dönence dizilerinde başrol olarak yer alan Sümeyye Aydoğan geçtiğimiz sezon Çağatay Ulusoy ile oynadığı Gaddar dizisiyle adından bahsettirmişti.

Daha önce Duy Beni, Taçsız Prenses ve Dönence dizilerinde başrol olarak yer alan Sümeyye Aydoğan geçtiğimiz sezon Çağatay Ulusoy ile oynadığı Gaddar dizisiyle adından bahsettirmişti.

Tarzıyla ve aldığı eleştirilerle de çok konuşulan Aydoğan aşk hayatıyla sık sık adından bahsettiriyor. En son Atakan Hoşgören'le yaşadığı ilişkiyle magazin manşetlerinde yer edinen isim başka bir aşkla gündeme geldi.

Tarzıyla ve aldığı eleştirilerle de çok konuşulan Aydoğan aşk hayatıyla sık sık adından bahsettiriyor. En son Atakan Hoşgören'le yaşadığı ilişkiyle magazin manşetlerinde yer edinen isim başka bir aşkla gündeme geldi.

Posta'dan Engin Can Dilekli'nin haberine göre, Sümeyye Aydoğan ve basketbolcu Mahir Ağva'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İkilinin sosyal medya paylaşımları iddiaları kuvvetlendirdi.

Posta'dan Engin Can Dilekli'nin haberine göre, Sümeyye Aydoğan ve basketbolcu Mahir Ağva'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İkilinin sosyal medya paylaşımları iddiaları kuvvetlendirdi.

Aynı arkaplanda benzer pozlar paylaşan Aydoğan ve Ağva'nın bu paylaşımları söylentileri "yeni bir yaz aşkı mı doğdu?" dedirtti.

Aynı arkaplanda benzer pozlar paylaşan Aydoğan ve Ağva'nın bu paylaşımları söylentileri "yeni bir yaz aşkı mı doğdu?" dedirtti.

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