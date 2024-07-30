Boşanma Davalarıyla Gündeme Gelen Angelina Jolie ve Brad Pitt'in Oğlu Pax Trafik Kazası Geçirdi

Birliktelikleriyle gündeme oturan ardından evlilikleriyle gözde bir çift haline gelen Brad Pitt ve Angelina Jolie çifti evlat edindikleri çocuklarıyla da çok konuşulmuştu. Şimdilerde boşanma süreçleriyle manşetlerden düşmeyen ikilinin oğulları Pax trafik kazası geçirmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.