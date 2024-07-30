Boşanma Davalarıyla Gündeme Gelen Angelina Jolie ve Brad Pitt'in Oğlu Pax Trafik Kazası Geçirdi
Boşanma Davalarıyla Gündeme Gelen Angelina Jolie ve Brad Pitt'in Oğlu Pax Trafik Kazası Geçirdi
Kaynak: https://www.tmz.com/2024/07/29/angeli...
Birliktelikleriyle gündeme oturan ardından evlilikleriyle gözde bir çift haline gelen Brad Pitt ve Angelina Jolie çifti evlat edindikleri çocuklarıyla da çok konuşulmuştu. Şimdilerde boşanma süreçleriyle manşetlerden düşmeyen ikilinin oğulları Pax trafik kazası geçirmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin evliliği, Hollywood'un en gözde çiftlerinden biri olarak büyük bir ilgiyle takip edilmişti. 2014 yılında evlenen bu ünlü çift, birçok kişi tarafından gerçek aşkın simgesi olarak görülürken kötü haber gecikmemişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu büyülü tablo 2016 yılında ciddi bir sarsıntı geçirmiş Jolie, Pitt'e boşanma davası açarak herkesin dikkatini çekmişti. Boşanma süreci, uzun ve karmaşık bir hukuki mücadeleye dönüşmüş, çocukların velayeti ve mal paylaşımı gibi birçok konuda tartışmalar yaşanmıştı.
Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin boşanma süreci, sadece çiftin değil, çocuklarının da hayatını derinden etkiledi. Pitt'in oğlu Pax Thien ile arasındaki gerginlik, bu dönemin en dikkat çeken konularından biri oldu. Pax, Jolie’nin Vietnam'dan evlat edindiği ve Brad Pitt ile sorunlarını dile getiren ilk çocuklarıydı.
Babası Pitt'e resmen nefret kusan Pax'in iddialara göre, boşanma sürecinin başlamasıyla birlikte babasıyla ile ilişkisi giderek gerildi. Pax’ın, Pitt’in ebeveynlik tarzı ve boşanma sürecindeki davranışlarıyla ilgili rahatsızlık duyduğu öne sürüldü.
Babasıyla yaşadığı anlaşmazlıklarla gündeme gelen Pax'in araba kazası geçirdiği öğrenildi. Elektirikli bisiklet kullanırken bir araca arkadan çarptığı söylenen 20 yaşındaki Pax, kask kullanmadığı için yaralandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TMZ'nin haberine göre baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan ismin durumunun stabil olduğu söylendi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
O Brad Pitte yarım gram akıl olsa senden boşanmazdı sen ne güzel bir kadınsın Angelina 😍