Danla Bilic'in Kötü Estetiklerinden Kurtularak Şimdiki Haline Geldiğini Söylemesi "Şaka mı Yapıyor?" Dedirtti
Danla Bilic'in Kötü Estetiklerinden Kurtularak Şimdiki Haline Geldiğini Söylemesi "Şaka mı Yapıyor?" Dedirtti
Sosyal medyanın ilgi çeken isimlerindne biri olan Danla Bilic yine ve yeniden estetik açıkalamalarıyla gündeme oturdu. Önceden de şimdiki haline benzer gözüktüğünü iddia eden isim arkadaşı Cemal Can'ın desteğiyle itirafta bulundu.
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Danla Bilic, güzellik ve estetik dünyasında dikkat çekmeye devam ediyor. Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip olan ünlü fenomen, son dönemde estetik operasyonlarıyla sık sık gündeme geliyor bildiğiniz gibi.
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Sektöre yaptığı girişin ardından adını büyük kitlelere duyurmayı başaran isim dünyaca ünlü markalarla iş birliklerine imza atıyor. Açık sözlülüğüyle de adından bahsettiren Bilic geçirdiği değişimle ilgili açıklamlarına son hızda devam ediyor.
Olduğu estetik ameliyatlar sonucu vücudunda bazı komplikasyonlar oluştuğunu söyleyen Bilic takipçilerini uyarmış ve bu gibi vücut şekillendirme, dolgu gibi işlemlerden uzak durulması gerektiğini tavsiye etmişti.
Bilic bu sefer de kendisinin eskiden de şimdiki gibi gözüktüğünü, estetik ameliyatlar sonucu sektöre ilk giriş yaptığı, kendisini ilk gördüğümüz zamanlardaki hale geldiğini iddia etti. Fenomenin biricik dostu Cemal Can Canseven kendisini sonuna kadar destekledi.
"Siz çok çirkindim de güzelleştim zannediyorsunuz, ben normal bir kızdım. Çok kötü estetikler yaptırdım, kendimi çok çirkinleştirdim. Sonra hepsini geri verip..." ifadelerini kullandı.
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İade Fişini ss at.
öylle de çirkin böyle de. yarim kilo makyaj en az 5 ayrı filtre, 2 duble votka üstûne herkes güzel. sabah birlikte uyananın nitelikli dolandırıcılık şikayet... Devamını Gör
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