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Erçel Kardeşler Neyi Açıklayacak Firdevs Hanım? Hande Erçel'in Kız Kardeşine Yorumu "N'oluyoruz?" Dedirtti

Erçel Kardeşler Neyi Açıklayacak Firdevs Hanım? Hande Erçel'in Kız Kardeşine Yorumu "N'oluyoruz?" Dedirtti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
31.07.2024 - 22:07

Hande Erçel ve Gamze Erçel kardeşler yazın tatillerinin rotasını Yunan adalarından birinde almış ve paylaşımlarıyla takipçilerini mest etmişti. Gamze Erçel Mikonos tatillerinden çekildiği birbirinden güzel fotoğraflar paylaştı, fakat Hande Erçel'in yorumu dikkatlerden kaçmadı. Akıllara ister istemez bebek haberleri düştü...

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Bir süredir Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen oyuncu Hande Erçel, vizyona girecek yeni filiminin çekimlerini tamamlamasının ardından kendini tatile vermişti.

Bir süredir Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen oyuncu Hande Erçel, vizyona girecek yeni filiminin çekimlerini tamamlamasının ardından kendini tatile vermişti.

Ünlü oyuncunun aşk hayatının yanı sıra, ablası Gamze Erçel’in dünyalar tatlısı kızı Mavi ile olan yakın ilişkisi de dikkat çekiyor. Hande Erçel, Gamze Erçel'in kızıyla geçirdiği keyifli anları ve influencer ablası ile paylaştığı pozlarıyla sosyal medyada ilgi odağı oluyor.

Ünlü oyuncunun aşk hayatının yanı sıra, ablası Gamze Erçel’in dünyalar tatlısı kızı Mavi ile olan yakın ilişkisi de dikkat çekiyor. Hande Erçel, Gamze Erçel'in kızıyla geçirdiği keyifli anları ve influencer ablası ile paylaştığı pozlarıyla sosyal medyada ilgi odağı oluyor.

Ablası Gamze Erçel ile olan güçlü bağları ve samimi paylaşımlarıyla dikkat çeken Hande Erçel soluğu eniştesi Caner Yıldırım ve kız kardeşi Gamze Erçel'le Mikonos tatilinde almıştı.

Ablası Gamze Erçel ile olan güçlü bağları ve samimi paylaşımlarıyla dikkat çeken Hande Erçel soluğu eniştesi Caner Yıldırım ve kız kardeşi Gamze Erçel'le Mikonos tatilinde almıştı.

İki güzel kardeş yakınlıklarıyla göz doldurmaya ve tatilin keyfini çıkartmaya devam ederken Gamze Erçel'in Mikonos'tan paylaştığı pozların altına Hande Erçel'in yaptığı yorum dikkat çekti.

İki güzel kardeş yakınlıklarıyla göz doldurmaya ve tatilin keyfini çıkartmaya devam ederken Gamze Erçel'in Mikonos'tan paylaştığı pozların altına Hande Erçel'in yaptığı yorum dikkat çekti.

Erçel kardeşlerin birbirlerine sarılarak verdiği pozun ardından kafalar allak bullak oldu.

Erçel kardeşlerin birbirlerine sarılarak verdiği pozun ardından kafalar allak bullak oldu.
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Üzerine Erçel'in yaptığı yorum adeta "Hande Erçel neyi açıklayacak Firdevs Hanım?" dedirtti!

Üzerine Erçel'in yaptığı yorum adeta "Hande Erçel neyi açıklayacak Firdevs Hanım?" dedirtti!

Akıllara Gamze Erçel'in ikinci çocuk müjdesi verebileceği de düştü tabii! Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

Akıllara Gamze Erçel'in ikinci çocuk müjdesi verebileceği de düştü tabii! Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

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