Bebek İddiaları Doğru Çıktı: Sessiz Sedasız Evlenen Melisa Aslı Pamuk'un Hamile Olduğu Öğrenildi

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, futbolcu eşi Yusuf Yazıcı ile Trabzon'a yaptığı aile ziyaretiyle gündeme gelen Melis Aslı Pamuk hem düğünüyle hem de birbirinden güzel kareleriyle epey bir gündemde kalmıştı. El öpmeye gittiği anlarla dikkat çeken Pamuk'un hamile olduğu iddiaları ortalığı kasıp kavurmuştu. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Melisa Aslı Pamuk hamile!

KAYNAK: Birsen Altuntaş