Bebek İddiaları Doğru Çıktı: Sessiz Sedasız Evlenen Melisa Aslı Pamuk'un Hamile Olduğu Öğrenildi
Bebek İddiaları Doğru Çıktı: Sessiz Sedasız Evlenen Melisa Aslı Pamuk'un Hamile Olduğu Öğrenildi
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, futbolcu eşi Yusuf Yazıcı ile Trabzon'a yaptığı aile ziyaretiyle gündeme gelen Melis Aslı Pamuk hem düğünüyle hem de birbirinden güzel kareleriyle epey bir gündemde kalmıştı. El öpmeye gittiği anlarla dikkat çeken Pamuk'un hamile olduğu iddiaları ortalığı kasıp kavurmuştu. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Melisa Aslı Pamuk hamile!
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Son dönemde adından sıkça söz ettiren 2011 Türkiye güzeli Melisa Aslı Pamuk, magazin dünyasında büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Güzel oyuncu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sürekli gündemde kalmayı başarıyor.
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2023 senesinin yaz ayında futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşamaya başlayan Pamuk yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmesinin ardından sessiz sedasız evlenen çiftimiz Mayıs ayındaki düğünleriyle de çok konuşulmuştu.
Geçtiğimiz hafta el öpmeye giden çiftimiz bu samimi pozlarıyla gündeme gelmiş, sosyal medya kullanıcılarının gönlünü fetheden bu pozlar gündem olmuştu!
Eşi Yusuf Yazıcı'nın memleketi olan Trabzon'a aile ziyaretinde bulunan çiçeği burnunda ikilinin bu karelerinin ardından Melisa Aslı Pamuk'un hamile olduğu düşünülmüştü.
Birsen Altuntaş''ın haberine göre Trabzon Çaykara’daki aile ziyarete giden Pamuk’un bebek beklediği, mutlu haberi de Yazıcı ailesiyle paylaştığı öğrenildi.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, gelen dizi ve film tekliflerini bebek beklediği için geri çevirdiği iddia edilen ünlü oyuncu, düğün makyajını yapan Serhat Şen’in Bakü’deki tanıtım etkinliğinde giydiği bol elbiselerle karnını kamufle etmek istediği düşünüldü.
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