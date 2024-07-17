Halbuki Geç Kavuşmuşlardı: Ben Affleck ve Jennifer Lopez Çifti 2. Evlilik Yıl Dönümlerini Ayrı Geçirdi
Halbuki Geç Kavuşmuşlardı: Ben Affleck ve Jennifer Lopez Çifti 2. Evlilik Yıl Dönümlerini Ayrı Geçirdi
Sıkça kameralara aşk kuşları olarak yansıyan ve birbirlerine attıkları bakışlarla da büyük ilgi çeken Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin, son bir aydır birlikte kameralara yakalanmamış olmaları merak uyandırmıştı. Uzun süredir ayrıldıkları iddia edilen Bennifer çiftimiz 2. evlilik yıl dönümleri kutlamayınca boşanma iddiaları doğrulandı.
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2002 yılında nişanlanan ve iki yıl sonra yollarını ayıran 'Bennifer' çifti, yıllar sonra yeniden bir araya gelerek kısa bir süre sonra dünyaevine girmişti.
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Medyanın sevilen çiftlerinden olan ikili geçtiğimiz aylarda boşanma iddialarına karışmış ve evliliklerinin üzerinden henüz iki sene geçmeden bu haberlerle duyanları oldukça şaşırtmıştı.
Kameralara çoğunlukla birbirlerine olan zoraki bakışları ya da tuhaf anlarıyla yansıyan, Ben Affleck ve Jennifer Lopez nişanlarından 14 sene sonra evlenen Hollywood'un efsane çiftlerinden biriyken bir aydır kameralara yakalanmaları ve sadece çocukları için buluşmaları dikkat çekmişti.
Bu haberleri birlikte oturdukları evleri satmalarıyla kuvvetlendiren ikilimiz yeni bir gelişmeyle iddiaları kesinleştirdi diyebiliriz.
16 Temmuz 2022'de evlenen ve geçtiğimiz gün 2. evlilik yıl dönümlerini kutlamadı. Birbirlerine olan aşklarını her an dile getiren ikilinin bu önemli günü birbirinden ayrı geçirmesi olay oldu!
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