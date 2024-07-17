Halbuki Geç Kavuşmuşlardı: Ben Affleck ve Jennifer Lopez Çifti 2. Evlilik Yıl Dönümlerini Ayrı Geçirdi

Sıkça kameralara aşk kuşları olarak yansıyan ve birbirlerine attıkları bakışlarla da büyük ilgi çeken Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin, son bir aydır birlikte kameralara yakalanmamış olmaları merak uyandırmıştı. Uzun süredir ayrıldıkları iddia edilen Bennifer çiftimiz 2. evlilik yıl dönümleri kutlamayınca boşanma iddiaları doğrulandı.