Bizim Eski Yengemiz, Ender Bebeğin Biricik Annesi Halsey'in Parmağındaki Yüzük Evlilik Söylentilerine Yol Açtı
Bizim Eski Yengemiz, Ender Bebeğin Biricik Annesi Halsey'in Parmağındaki Yüzük Evlilik Söylentilerine Yol Açtı
Türk sevgilisi Alev Aydın ile yaşadığı ilişki ve kucaklarına aldıkları Ender bebekle dikkat çeken Halsey, şimdi bambaşka bir dünyaya adım attı. Aydın'dan ayrılan ünlü şarkıcı, son zamanlarda Kanadalı aktör Avan Jogia ile büyük bir aşk yaşıyor. Halsey'in parmağındaki yüzük ise ikili hakkında çıkan 'nişanlandılar' dedikodularının alıp başını gitmesine neden oldu...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
29 yaşındaki ünlü şarkıcı Halsey, son zamanlarda 32 yaşındaki Kanadalı aktör Avan Jogia ile yaşadığı ilişkiyle ve sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şarkılarıyla olduğu kadar Türk sevgilisi Alev Aydın'la yaşadığı ilişki ve Ender Riley adını verdikleri bebekleriyle de konuşulan Halsey kendisine konulan teşhisleri birer birer anlatmış ve hayranlarını bu haberle üzmüştü.
Alev Aydın'la biten ilişkisinin ardından şimdilerde 32 yaşındaki Kanadalı aktör Avan Jogia ile birlikteliğini sürdüren 'eski yengemiz' Halsey'in ilişkisinin ciddileştiği düşünüldü.
Geçtiğimiz cumartesi New York'ta bir parkta piknik yaparken objektiflere yansıyan aşık çift Halsey ve Avan Jogia'nın, yeşil çimenler üzerinde geçirdiği romantik anlar dikkat çekti. Başında pembe peruğu ile göz kamaştıran Halsey ve Jogia'nın keyifli vakitleri kameralara yansıdı.
Fotoğraflardaki yüzük ayrıntısı ise dikkatlerden kaçmadı. Halsey'in sağlık sorunlarıyla boğuştuğu bu süreçte yanında olan sevgilisinin kendisine evlenme teklifi etmiş olabileceği iddia edildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın