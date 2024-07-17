Bizim Eski Yengemiz, Ender Bebeğin Biricik Annesi Halsey'in Parmağındaki Yüzük Evlilik Söylentilerine Yol Açtı

Türk sevgilisi Alev Aydın ile yaşadığı ilişki ve kucaklarına aldıkları Ender bebekle dikkat çeken Halsey, şimdi bambaşka bir dünyaya adım attı. Aydın'dan ayrılan ünlü şarkıcı, son zamanlarda Kanadalı aktör Avan Jogia ile büyük bir aşk yaşıyor. Halsey'in parmağındaki yüzük ise ikili hakkında çıkan 'nişanlandılar' dedikodularının alıp başını gitmesine neden oldu...