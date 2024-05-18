Bu İş Çocuk Oyuncağı mı? Ayrılık İddialardan Sonra Jennifer Lopez Ben Affleck'in Verdiği Çiçeklerle Yakalandı
Bu İş Çocuk Oyuncağı mı? Ayrılık İddialardan Sonra Jennifer Lopez Ben Affleck'in Verdiği Çiçeklerle Yakalandı
Son bir aydır birlikte görünütlenmeyen Bennifer çiftinin ayrılıkları geçtiğimiz gün ortaya çıkan Jlo'nun göndermeli bir paylaşımı beğenmesinin ardından neredeyse kesinleşmişti. Herkesi ters köşe yapan ikili birlikte görüntülendi.
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Hollywood'un en gözde ve iniş çıkışlı ilişkisini yaşayan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti adlarından sıklıkla bahsettiren ve magazin manşetlerinden bir an bile düşmeyen ikililerden.
Toksiklikte zirveye yerleşen çiftimizin ne birbirine nefret dolu bakışları bitiyor, ne de ilişkilerindeki çalkantılar.
İlk kez 2004 senesinde nişan atarak ayrılan Bennifer, bundan yıllar sonra kendi ailelerini kurmalarına rağmen aşklarına yenik düşmüş ve yeniden birlikte olmuştu.
Yıllar sonra hayallerini kurdukları düğünle evlenen ve artık mutluluğu bulacaklarını düşündüğümüz ikili hakkında geçtiğimiz aydan bu yana birlikte görülmemelerinin ardından ayrılık dedikoduları almış başını gitmişti.
Dün ortaya çıkan fotoğraf beğenme olayının ve ev bakma dedikodularının ardından ayrılık haberi neredeyse kesinleşmişti.
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Bir ayrıl bir barı, ayrı eve çık, evliliği çocuk oyuncağına çeviren Ben Affleck ve Jennifer Lopez, her ne yaşıyorlarsa yaşasınlar hala konuşmaya devam ediyorlar, çocuklarının iyiliği için kısa bir süreliğine yeniden bir araya gelen çiftin hala aynı evde yaşamadıkları ortaya çıktı!
Ellerinde çiçeklerle kameralara yakalanan Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in aralarının düzeldiği iddia edildi. Jlo da olsan bir çiçeğe kanabiliyorsun demek ki...
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