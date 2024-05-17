Eskiye mi Dönüyor? Mutluluğu Bir Türlü Bulamayan Britney Spears'ın Sözleri Yine Endişelendirdi
Eskiye mi Dönüyor? Mutluluğu Bir Türlü Bulamayan Britney Spears'ın Sözleri Yine Endişelendirdi
Geçtiğimiz haftalarda bir otelden yarı çıplak çıkan ve magazin muhabirlerine yaklanan Britney Spears hayranlarını korkutmuştu. Olayın üstünden çok geçmeden sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan şarkıcı yine endişelendirdi.
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Daha çocuk yaştayken ekranların ve dinleyicilerin karşısına çıkarılan ve hızlı bir şekilde pop yıldızı olan Britney Spears'ın o dönemler yaşadıklarına çoğumuz aşinayız.
Muhabirler tarafından sürekli takip edilen ve psikolojik baskı ile karşılaşan Spears hayatının kolay olmayacağını anladığında daha ergenlik yıllarında bir genç kızdı ve her türlü baskıyla karşı karşıyaydı.
Karşılaştığı sorunlarla tek başına mücadele edemeyen ünlü isim en sonunda babasının himayesi altına girmiş ve uzun yıllar psikolojik sorunlar yaşamaya devam etmişti.
Hayatını bir şekilde yoluna koyan ve özgürlüğüne kavuşan isim şu sıralar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yetinse de herkes kendisinin kolay bir hayat yaşamadığını kabul etmiş ve şarkıcıyı kendi haline bırakmıştı...
Geçtiğimiz haftalarda bir otelden erkek arkadaşıyla ettiği kavga yüzünden yalın ayak ve yarı çıplak şekilde çıkan Britney Spears uzun sürenin ardından magazin manşetlerine konu olmuştu.
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Kendisine yaşattıklarından sonra ailesiyle bağlarını tamamen kesen ünlü şarkıcı yaşadığı korku dolu gecenin ardından ailesinin bir fotoğrafını paylaşınca kafalar iyice karıştı!
Sosyal medya hesabında paylaştığı aile fotoğrafının altına "Hepimizin ailesiyle ilgili bazı sorunları olur. Ama Tanrım, sen biliyorsun onları ne kadar çok sevdiğimi." yazdı.
Yaşadıklarının ardından paylaşımıyla herkesi şaşırtan Spears sözlerini "Ben artık bu fotoğrafın içinde değilim,Bu fotoğrafı paylaştım, çünkü benim ailem kesinlikle çok güzel ve ben onları özlüyorum. Bu fotoğrafı paylaşmak istedim çünkü her ne kadar orada yoksam da kesinlikle öyle hissettim." şeklinde sonlandırdı.
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