Aşk Defteri Oldukça Kabarık Olan Zayn Malik Eski Aşklarından Dert Yanınca "Erkolar Bildiğimiz Gibi" Dedirtti
Aşk Defteri Oldukça Kabarık Olan Zayn Malik Eski Aşklarından Dert Yanınca "Erkolar Bildiğimiz Gibi" Dedirtti
Kaynak: https://www.billboard.com/music/music...
Gigi Hadid'le bir zamanlar yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen, ayrılık haberleriyle kayıplara karışan Zayn Malik şu sırlar epey bir gündemde. Geçmişe yönelik açıklamalarıyla konuşulan isim bu sefer de geçmiş aşklarından dert yandı.
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2015 senesinde One Direction grubundan ayrılmasıyla genç kızları hayal kırıklığına uğratan ve büyük bir nefretle karşı karşıya kalan Zayn Malik şu sıralar geçmişteki aşk hayatı hakkında yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor.
Yine 2015 senesinde yeni yeni modellik sektörüne adım atan güzel isim Gigi Hadid ile aşk yaşamaya başlayan Malik'in özel hayatı da oldukça çalkantılı davem etmiş fakat ikili tam 5 senenin ardından güzel kızlarına rağmen ayrılma kararı almıştı.
Verdiği bir röportajda "Geriye dönüp baktığınızda yeni gözlerle bakıyorsunuz ve 'Belki de aşık değildim' diyorsunuz. Yaşadığımız şey aşk mıydı, yoksa yaşam deneyimi miydi? Kim bilir. Onlara farklı gözlerle baktığımız durumlardayız ve bu tamamen farklı bir durum" şeklinde konuşan isim akıllara Gigi Hadid'i getirmişti.
Şu sıralar yeni şarkılarını piyasaya süren isim kendini hatırlatmak istermişçesine kameralara sık sık poz veriyor bildiğiniz gibi, fakat iş burada bitmiyor. Gigi Hadid'le ses getiren ilişkisine rağmen "daha önce hiç aşık olmadım" gibi açıklamalar yapan Malik hayranlarını yine hayal kırıklığına uğratıyor.
Perrie Edwards ile dokuz yıl önce biten ilişkilerinin hakkında şu anda açıklama yapması anlamsız bulunsa da şarkıcının bazı sözleri dikkat çekti.
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Ailesinin baskısıyla büyüdüğünü söyleyen Zayn Malik "17 yaşımdan 21 yaşıma kadar bir ilişki içerisindeydim. Nişanlandım, evlenmeyi planlıyordum ama bu noktada ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yoktu. 21 yaşındaydım ve bir şeyleri bildiğimi sanıyordum. Yasal olarak her şeyi yapabilecek yaştaydım ama bir b*k bildiğim yoktu." ifadelerini kullandı.
"Büyürken hiçbir zaman gerçek anlamda bir kız arkadaşım olmadı" diye devam eden isim “Annem ve babam bu konularda biraz eski kafalıydı, bu yüzden eve asla bir kız arkadaş falan getirmedim. Bunu yapma şansı bulduğumda, hemen atladım ve 'Bir kız arkadaşım olacak ve o benimle yaşayacak' dedim. Bunun, beni yetişkin bir adam yaptığını sandım.” diyerek eskiden ne kadar deneyimsiz olduğundan bahsetti.
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