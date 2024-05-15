Aşk Defteri Oldukça Kabarık Olan Zayn Malik Eski Aşklarından Dert Yanınca "Erkolar Bildiğimiz Gibi" Dedirtti

Gigi Hadid'le bir zamanlar yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen, ayrılık haberleriyle kayıplara karışan Zayn Malik şu sırlar epey bir gündemde. Geçmişe yönelik açıklamalarıyla konuşulan isim bu sefer de geçmiş aşklarından dert yandı.