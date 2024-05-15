Hayatının Aşkını Bulan Selena Gomez'in Biricik Sevgilisi Benny Blanco Baba Olmaya Hazır Olduğunu Açıkladı
Hayatının Aşkını Bulan Selena Gomez'in Biricik Sevgilisi Benny Blanco Baba Olmaya Hazır Olduğunu Açıkladı
Geçtiğimiz haftalarda evlenecekleri iddiaları ortaya çıkan Selena Gomez ve Benny Blanco çiftinden şoke eden açıklamalar geldi! Blanco baba olmaya son derece hazır olduğunu söyledi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Konu aşk hayatı olunca adından sıklıkla bahsettiren Selena Gomez şu sırlar aldığı kiloların haricinde yeni sevgilisiyle de gündemden düşmüyor.
Geçtiğimiz yıl Haziran ayından beri birlikteliklerini gözler önünde yaşamaya devam eden Blanco ve Gomez çiftinin aldığı tepkilere ve kötü yorumlara da hepimiz aşinayız.
Bieber çiftinin bebek haberiyle yıkıldığı düşünülen şarkıcı anında nispet yapmış olsa da sonradan ortaya çıkan görüntülerle alay konusu olmuştu.
Önceki hafta çifte yakın kaynaklar ikilinin evlenmeyi düşündüğünü söyleyince de ortalık fena karışmıştı.. Blanco'dan ise bu iddialara yanıt gecikmedi.
Selena Gomez'le bir aile kurmayı planladığı söyleyen isim "Bir sonraki hedefim bu, o kutucuğu işaretlemek. Bir sürü vaftiz çocuğum var; bir sürü yeğenim var. Çocukların etrafında olmayı seviyorum." dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın