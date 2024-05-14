Bieber Çiftinin Bebek Haberine Nispet Yaparcasına Sevgilisiyle El Ele Kareler Paylaşan Selena Gomez Rezil Oldu

Geçtiğimiz hafta Bieber çiftinin duyurduğu bebek haberi tüm dünya magazinine damga vurmuş, ünlü ikiliye tebrik mesajları yağmış fakat hemen ardından akıllara Justin Bieber'ın eski sevgilisi Selena Gomez gelmişti... Gomez'i nispet derecesinde yaptığı paylaşımların ardındaki gerçek ise dillere fena düştü.