Bieber Çiftinin Bebek Haberine Nispet Yaparcasına Sevgilisiyle El Ele Kareler Paylaşan Selena Gomez Rezil Oldu
Bieber Çiftinin Bebek Haberine Nispet Yaparcasına Sevgilisiyle El Ele Kareler Paylaşan Selena Gomez Rezil Oldu
Kaynak: https://www.tmz.com/2024/05/10/benny-...
Geçtiğimiz hafta Bieber çiftinin duyurduğu bebek haberi tüm dünya magazinine damga vurmuş, ünlü ikiliye tebrik mesajları yağmış fakat hemen ardından akıllara Justin Bieber'ın eski sevgilisi Selena Gomez gelmişti... Gomez'i nispet derecesinde yaptığı paylaşımların ardındaki gerçek ise dillere fena düştü.
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Beş yıllık evliliklerinin ardından bebek müjdesini tüm dünyaya duyuran Hailey ve Justin Bieber ikilisi saatler içinde milyonlarca beğeni ve güzel yorum almıştı.
Bieber çifti denince akıllara gelen bir diğer isim de ilişkilerinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen ihtimallerle akıllara düşen Selena Gomez oluyor bildiğiniz gibi...
Şimdilerde Benny Blanco birlikte olan Gomez, Hailey Bieber'ın hamilelik haberinin ardından gündeme gelen ikinci isim olmuştu, tüm sosyal medyanın gözü kendisindeyken beklenen paylaşım gelmişti tabii.
Selena Gomez 9 Mayıs Perşembe günü Instagram hikayesinde biricik aşkı Benny Blanco ile el ele tutuştuğu siyah beyaz bir fotoğraf paylaşmış, kimileri bu paylaşımın Bieber çiftine nispet olarak yapıldığını düşünmüştü.
Ardından otuz iki diş güldüğü kareleri paylaşan şarkıcının kimseyi takmadığı ve ilişkisinden memnun olduğu söylenmişti fakat...
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Gomez'in Blanco ile paylaşımı, ne hikmetse yıldızın eski erkek arkadaşı Justin Bieber'ın eşi Hailey ile ilk bebeğini beklediğini Instagram'da paylaşmasıyla aynı güne denk geldi.
TMZ tarafından elde edilen yeni fotoğraf ve videolarda Benny, Justin ve Hailey Bieber'ın birlikte ilk çocuklarını beklediklerini açıkladıkları sırada, Perşembe günü kumar oynarken görüntülendi. Haberin patladığı sırada Benny Blanco ile birlikte olduğunun düşünülmesini isteyen ünlü isim dillere düştü...
Selena'nın aslında Benny ile olmamasının yanında Bieber duyurusunun hemen ardından sevgilisiyle aşk dolu fotoğraflarını kasıtlı olarak yayınlamış olabileceği akıllarda sorun işaretleri oluşturdu.
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