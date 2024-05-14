Taht William'a mı Kaldı? Kanser Tedavisi Gören Kral Charles'ın Görevlerini Bir Bir Oğluna Devrettiği Öğrenildi
Taht William'a mı Kaldı? Kanser Tedavisi Gören Kral Charles'ın Görevlerini Bir Bir Oğluna Devrettiği Öğrenildi
Kaynak: https://www.bbc.com/news/uk-69002623
Ocak ayında geçirdiği operasyon sonrası kanser teşhisi konulan Kral Charles katıldığı davetlerle İngiltere halkını umutlandırmaya başlarken geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan habere göre, kralın askeri görevlerini oğlu Prens William'a devrettiği öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yıllar sonra en büyük hayali gerçekleşen ve İngiltere Kralı olan Charles tahta çıktıktan sadece birkaç ay sonra kötü haberle adından bahsettirmişti.
Ocak ayında geçirdiği prostat ameliyatı sonrası erken teşhisle kanser olduğu anlaşılan Kral Charles ile İngiltere Kraliyetinin kötü haberleri dur durak bilmemişti.
Galler Prensesi'nin kanser olduğu ortaya çıktıktan sonra kralın da pek ilerleme kaydedemediği ve saray görevlerini yerine getiremediği için oldukça sinirli olduğu söylenmişti.
İki hafta öncesine kadar görevlerine geri dönen İngiltere kralının bazı askeri görevlerini oğlu Prens William'a devrettiği haberi ise herkesi şoke etti!
Kral Charles, 32 yıl boyunca Kara Kuvvetleri Hava Kolordusu'nda yürüttüğü baş albaylık rütbesini en büyük oğlu Galler Prensi William'a devretti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Üst düzey askeri görevini oğluna devretmek zorunda kalan kral bu anın kendisi için ne kadar hüzün verici olduğunu dile getirdi. Charles "Galler Prensi'nin yeni baş albayınız olmasıyla gelecekte daha da güçleneceğinizi umuyorum. İşin güzel tarafı, kendisi gerçekten de çok iyi bir pilot. Bu da cesaret verici" diye ekledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın