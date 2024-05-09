Her Şey Bir Diss'le Başlamıştı! Kendrick Lamar Ağır İthamları Üstüne Drake'in Evine Silahlı Saldırıda Bulundu
Her Şey Bir Diss'le Başlamıştı! Kendrick Lamar Ağır İthamları Üstüne Drake'in Evine Silahlı Saldırıda Bulundu
Son zamanlarda rapçi Kendrick Lamar ile dissleşen Drake'in meslektaşıyla yaşadığı kavga çığrından çıktı! Kendrick Lamar ünlü rapçinin milyon dolarlık evine silahlı saldırı düzenledi. Detaylar için 👇
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Günümüzün en sevilen rapçilerinden ve başarısı küçümsenemez isimlerinden biri olan Drake'i çoğumuz tanıyoruz. Kendisi yaptığı müzikle listelerin başından inmeyen, oldukça konuşulan bir isim.
Konserlerinde hayranlarıyla yaşadığı samimi anlarla da bilinen Grammy ödüllü sanatçı, bu günlerde rapçi Kendrick Lamar ile atışmaları ve bambaşka bir boyuta taşınan 'dissleşmeleriyle' gündeme geliyor.
Kendrick Lamar, Drake'i hedef alarak yazdığı First Person Shooter isimli diss'te "usta bir manipülatör ve kronik bir yalancı" olarak adlandırdı. Ünlü rapçinin sakladığı bir kızı olmasından tutun da cinsel saldırıda bulunmasına kadar birçok çirkin iddiayı ortaya atan Lamar ikilinin düşmanlığını zirveye taşımış oldu.
Fakat tahmin edersiniz ki iş şarkılardan ve sözlerinden bambaşka bir boyuta geldi, geçtiğimiz günlerde Drake'in milyon dolarlık malikanesinin önünden geçen bir araba eve doğru ateş etmeye başladı.
Silahlı saldırı sonucu Drake'in güvenlik görevlisi ağır yaralandı. Bunun üzerine polis ekipleri rapçinin evinin önüne koydukları polis arabasıyla önlem almaya çalıştı.
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Lamar ve Drake'in arasında birbirlerini yermek için yazdıkları rap parçalarıyla başlayan atışmanın geldiği tehlikeli boyut ise hayranlarını bir hayli endişelendirdi.
Drake'in yazdığı disste aile içi şiddet uyguladığı sözlerini kaldırmadığı düşünülen Lamar'ın rapçinin itibarını zedeleyerek kendisine yeni şarkısı 'Not Like Us'ta, "sertifikalı pedofili" diye hitap etmesi ve silahlı saldırıda bulunması çoğunluk tarafından güzel karşılanmadı...
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