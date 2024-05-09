Saraya Girmesine İzin Verilmedi! Kral Charles Oğluyla Görüşmeyi Reddince Prens Harry Anne Tarafıyla Buluştu
Saraya Girmesine İzin Verilmedi! Kral Charles Oğluyla Görüşmeyi Reddince Prens Harry Anne Tarafıyla Buluştu
Invictus Olimpiyatları için gittiği Londra'da babasının yoğun programıyla karşılaşan ve kendisiyle görüşme imkanı bulamayan Prens Harry yapar topar anne tarafından akrabaları olan Charles Spencer ve Jane Spencer ile buluştu...
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Bildiğimiz gibi 2024 senesi Kraliyet ailesine pek de uğurlu gelmedi... Sene başından beri önce Galler Prensesi Kate Middleton'un hastalığı sonra, yeni tahta geçen Kral Charles'ın kanser teşhisi derken aile içi dargınlıklarla boğuşan saray şimdi de hastalıklarla boğuşuyor.
Kraliçe Elizabeth'in ölümünün üzerinden çok geçmemesine rağmen kraliyet ciddi bir düşüş içerisinde bildiğimiz gibi. Kral Charles III açıklanmayan bir kanser nedeniyle tedavi görürken, Kate Middleton Ocak ayında geçirdiği planlı karın ameliyatından sonra yoğun medya spekülasyonlarına konu olmuş, ardından kansere yakalandığını açıklamıştı.
Kral Charles'ın kanser teşhisinden sonra gözler anında Prens William ve Harry'e çevrilmişti. Fakat Amerika'dan apar topar kralı görmeye giden Prens Harry 45 dakikalık ziyaretinin ardından biricik eşi Meghan'a dönmüştü.
Kamu görevlerinden ayrılmadan önce Meghan ile aralarındaki ilişkiyi gözden geçirmesini söyleyen abisi William'a darılan, ardından da evliliği sonrası bir anda Amerika'ya taşınan Prens Harry, yaralı gaziler için düzenlenen Invictus Oyunları'nın 10. yıldönümünü kutlamak üzere yeniden Londra'ya gitti.
Prens'in hem büyük bir hastalık atlatan kralı ziyaret edeceği iddiaları hem de ailesiyle arasını düzeltmek istediği söylentileri yine almış başını giderken Harry uzun süredir görmediği babası Kral Charles ile bir görüşme planlanmadı.
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“Kral Charles'ın yoğun programı nedeniyle bu hafta bir görüşmenin mümkün olamayacağı”haberini alan Harry'nin zaten favorisi olduğunu bildiğimiz Anne tarafınından akrabalarına koşması kimseyi bir gram bile şaşırtmadı tabii...
“Dük elbette babasının programını ve diğer çeşitli önceliklerini anlıyor ve onu yakında görmeyi umuyor” açıklamasıyla ortamı yumuşatmaya çalışan saray sözcüsü ne kadar başarılı olabildi orası şüpheli.
Prenses Diana'nın kardeşi Charles Spencer, teyzesi Jane Spencer ve kuzeni Louis Spencer ile buluşan Harry akrabalarıyla birlikte ayine katıldı.
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