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Kırmızı Halısını Konuşmaktan Dilimizde Tüy Biten Met Gala'nın After Party'sindeki Görünümler Ayrı Olay Oldu!

Kırmızı Halısını Konuşmaktan Dilimizde Tüy Biten Met Gala'nın After Party'sindeki Görünümler Ayrı Olay Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
09.05.2024 - 00:33

Yılın şıklık yarışı Met Gala bitti, konuşulacak kıyafetler bitmedi... Günlerce ne hafızamızdan silinebilecek ne de dilimizden düşecek kırmızı halı kombinleri sonrası bu sefer de after party görünümleri ortaya çıktı! Birçok ünlü isim gala sonrası eğlenmek için partinin yolunu tutarken, New York sokakları adeta ayrı bir kırmızı halıya dönüştü... Gelin o görünümlere birlikte bakalım👇

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1. Kendall Jenner

1. Kendall Jenner

2. Irina Shayk

2. Irina Shayk

3. Lil Nas X & Camila Cabello

3. Lil Nas X & Camila Cabello

4. Sydney Sweeney

4. Sydney Sweeney

5. SZA & Lizzo

5. SZA & Lizzo
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6. Sabrina Carpenter

6. Sabrina Carpenter

7. Lana Del Rey

7. Lana Del Rey

8. Doja Cat

8. Doja Cat

9. Shakira

9. Shakira

10. Dua Lipa

10. Dua Lipa
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11. Cardi B

11. Cardi B

12. Zendaya

12. Zendaya

13. Jennie

13. Jennie

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