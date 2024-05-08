Kırmızı Halısını Konuşmaktan Dilimizde Tüy Biten Met Gala'nın After Party'sindeki Görünümler Ayrı Olay Oldu!

Yılın şıklık yarışı Met Gala bitti, konuşulacak kıyafetler bitmedi... Günlerce ne hafızamızdan silinebilecek ne de dilimizden düşecek kırmızı halı kombinleri sonrası bu sefer de after party görünümleri ortaya çıktı! Birçok ünlü isim gala sonrası eğlenmek için partinin yolunu tutarken, New York sokakları adeta ayrı bir kırmızı halıya dönüştü... Gelin o görünümlere birlikte bakalım👇