Met Gala'ya Katılamayan Katy Perry ve Rihanna'nın Yapay Zeka Halleri Gecedeki İsimlerden Daha Çok İlgi Gördü
Met Gala'ya Katılamayan Katy Perry ve Rihanna'nın Yapay Zeka Halleri Gecedeki İsimlerden Daha Çok İlgi Gördü
Met Gala'nın gerçekleşmesinin ardından çoğu kişi heyecanla bekledikleri ünlüleri görememenin hüznünü yaşadı. Bunun üzerine bir hayran geceye katılmayan Katy Perry ve Rihanna'nın 'Met Gala'ya katılsalardı nasıl gözükürlerdi?' sorusuna yapay zekayla görseller oluşturdu. Sosyal medyada paylaşılan bu görseller geceye damgasını vurdu!
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Yılın en çok beklenen moda olayı Met Gala 2024 dün gece gerçekleşti ve moda severlerin eline yine birçok malzeme geçti... Magazin dünyasına bomba gibi düşen etkinlik her sene hamilelik haberlerinden yeni aşklara ev sahipliği yapıyor bildiğiniz gibi.
Met Gala'nın bu yılki teması bilim kurgu yazarı JG Ballard'ın 'Garden Of Time' isimli kitabından esinlenildi 'Zamanın Bahçesi ve Uyuyan Güzeller: Yeniden Uyanan Moda' temasına uygun giyinen ünlüler şıklık yarışına girerken konsepti kavrayamayanlar yerden yere vuruldu...
Şüphesiz gecenin en merak edilen isimlerinden biri olan Katy Perry ve Rihanna ise galaya katılmayarak birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratmıştı.
Hem Rihanna hem Katy Perry her sene gerçekleşen galalarda ilgi odağı olmayı başarıyor ve farklarını en güzel şekilde ortaya koyarak, kırmızı halıda boy gösteriyordu.
Ne giyseler kendine yakıştırmayı başaran dünyaca ünlü şarkıcıların bu seneki kostümleri ve aksesuarları merak konusuydu...
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Katy Perry ve Rihanna'nın Met Gala'da yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Kimilerinin gerçek sandığı bu görseller galaya katılan ve özenle hazırlanan pek çok ünlünün önüne geçti.
Katy Perry X'de 13 milyondan fazla görüntülenen bu fotoğrafın gerçek olmadığını açıklamasına rağmen annesine bile ayrıca açıklama yapmak zorunda kaldı!
Yapay zeka tarafından oluşturulan 'Met Gala'ya katılsaydı nasıl gözükürdü?' sorusuna cevap veren bu görseller Met Gala'nın kırmızı halısında boy gösteren ünlü isimlerden daha çok görüntülenme alarak geceye damgasını vurdu.
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