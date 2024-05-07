Met Gala'ya Katılamayan Katy Perry ve Rihanna'nın Yapay Zeka Halleri Gecedeki İsimlerden Daha Çok İlgi Gördü

Met Gala'nın gerçekleşmesinin ardından çoğu kişi heyecanla bekledikleri ünlüleri görememenin hüznünü yaşadı. Bunun üzerine bir hayran geceye katılmayan Katy Perry ve Rihanna'nın 'Met Gala'ya katılsalardı nasıl gözükürlerdi?' sorusuna yapay zekayla görseller oluşturdu. Sosyal medyada paylaşılan bu görseller geceye damgasını vurdu!