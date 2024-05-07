Met Gala'ya Her Sene Damgasını Vurmayı Başaran Zendaya Kafasındaki Çiçek Buketiyle Kırmızı Halıyı Kurtardı

Film galalarındaki kıyafetleriyle ilgi çeken ve fiziği ile her giydiğini kendine yakıştıran ünlü oyuncu Zendaya, Met Gala'nın büyük beklentiyle takip edilen isimlerinden biri hepimizin bildiği gibi. Her seferinde temaya en uygun giyinen isimlerden biri olan Zendaya yine beklentiyi boşa çıkartmadı!