Met Gala'ya Her Sene Damgasını Vurmayı Başaran Zendaya Kafasındaki Çiçek Buketiyle Kırmızı Halıyı Kurtardı
Met Gala'ya Her Sene Damgasını Vurmayı Başaran Zendaya Kafasındaki Çiçek Buketiyle Kırmızı Halıyı Kurtardı
Film galalarındaki kıyafetleriyle ilgi çeken ve fiziği ile her giydiğini kendine yakıştıran ünlü oyuncu Zendaya, Met Gala'nın büyük beklentiyle takip edilen isimlerinden biri hepimizin bildiği gibi. Her seferinde temaya en uygun giyinen isimlerden biri olan Zendaya yine beklentiyi boşa çıkartmadı!
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Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlediği ve moda dünyasının en önemli gecelerinden biri olan Met Gala, dün akşam New York'ta gerçekleştirildi ve unutulmaz anlara şahitlik etti.
Geceye katılan birbirinden ünlü isimler, aksesuarlarından, makyajlarına dünyaca ünlü tasarımıcıların tasarladığı kıyafetlerle boy gösterdi.
Gecenin merakla beklenen isimlerinden biri olan Zendaya, bu sene filmlerinin galalarında giydiği kıyafetlerle beklentiyi arşa çıkartmış isimlerden sadece biriydi.
Her sene Met Gala'ya büyük bir özenle hazırlanan ve giydiği tasarımları kimsenin taşımadığı gibi taşıyan güzel oyuncu 'Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Doğuşu' temasını ve 'Zamanın Bahçesi' kıyafet kodunu en iyi yansıtan isimlerden biri oldu!
Gecede iki farklı kombin tercih eden Zendaya hem saçındaki aksesuarlar hem de günümüzde en az saç ve aksesuarlar kadar önem taşıyan makyajıyla gecenin parlayan ünlüleri arasında yerini aldı!
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İkinci tercihi olan siyah elbisesini güllerden oluşan bir buketle tamamlayan ve kombinine renk katan başarılı oyuncu bu iddialı görünümüyle bile beğenilmeden edilemedi...
Abartılı saç aksesuarını sade makyajıyla kombinleyen Zendaya izleyenlerden tam not aldı.
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