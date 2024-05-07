Moda Dünyasının En Gözde Etkinliği Olan Met Gala'ya Islak Tişörtle Katılan Doja Cat Kendini Yine Belli Etti
Moda Dünyasının En Gözde Etkinliği Olan Met Gala'ya Islak Tişörtle Katılan Doja Cat Kendini Yine Belli Etti
Giydiği farklı kombinlerle tüm ilgiyi kendisine çekmeyi başaran rapçi Doja Cat'in yılın en gösterişli moda etkinliği olan Met Gala'da ne giyeceği büyük bir merak konusuydu. Günlerdir New York sokaklarında birbirinden farklı 'kıyafetlerle' gezen ismin kırmızı halı kombini şaşırtmadı!
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Yılın en merak edilen kırmızı halılarından biri olan, dünyaca ünlü isimlerin katıldığı ve birbirinden farklı kostümlerle tasarımcıların kıyafetlerini sergiledikleri Met Gala etkinliğini çoğumuz biliyoruz.
Ünlü isimlerin giydikleri kıyafetlerle bir kere daha herkesi kendine hayran bıraktığı ya da çok sayıda eleştiri aldığı bu etkinlik insanı vezir de ediyor rezil de diyebiliriz...
Bu sene de birçok ünlü ismin katıldığı ve merakla beklenen Met Gala geçtiğimiz gün gerçekleşti. Kylie Jenner, Gidi Hadid ve Cardi B gibi birçok ünlü ismin katıldığı etkinlikte giydiği sıra dışı kıyafetlerle ipuçları veren bir isim daha boy gösterdi!
O isim Doja Cat'in ta kendisi! Duştan yeni çıkmış görüntüsüyle otelden çıkış yapan Doja Cat'in kırmızı halıda farklı bir kıyafet giyeceği beklenmişti...
Fakat kendisi ıslak görünümünü sergilemeye etkinlikte tüm kameraların önünde devam etti! Kırmızı halı röportajında “İnsanların çok fazla çiçek kullanacağını biliyordum ve bu yüzden kullanmayı seçtiğim çiçek en çok kullanılan çiçek olan pamuktur. Beyaz bir gömlek giymek istedim çünkü zamanın ötesindeler ve bunu seçmenin çok şiirsel olduğunu düşündüm!” şeklinde kıyafetini açıklayan rapçi dillere düşmekten kurtulamadı.
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Makyajıyla da tepki çekmeye devam eden isim sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. Kimisi bu kıyafetin diğer tasarımcılara ve aylarca galaya özenle hazırlanan ünlü isimlere saygısızlık olarak buldu!
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