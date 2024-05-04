Streç Filme Sarılı Şekilde Sokalarda Gezen Doja Cat Akıllara Hemen Kanye West'in Eşi Bianca Censori'yi Getirdi
Streç Filme Sarılı Şekilde Sokalarda Gezen Doja Cat Akıllara Hemen Kanye West'in Eşi Bianca Censori'yi Getirdi
Performanslarından, her giydiğine olay yaratan şarkıcı Doja Cat, Met Gala hazırlıklarına başlamak için gittiği New York'da streç filme sarılı şekilde gezdi!
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"Paint The Town Red" "Agora Hills" gibi hit şarkılarla dünyaya adını duyuran Doja Cat hepimizin aşina olduğu rapçilerden biri haline geldi.
2023 yılında yaptığı müziklerle dinlenmeleri milyonlara ulaşan şarkıcı bu sene zirveye yerleşen isimlerden oldu.
Coachella sahnesiyle yine ve yeniden tüm ilgiyi üzerine çeken Doja Cat, hem kıyafetleri hem şovları hem de şarkılarıyla dinleyicileri kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.
Sıra dışı görünümleriyle nam salan rapçi bu sefer de New York sokaklarında son derece garip bir görünümle odak noktası oldu!
Üzerine streç film harici bir şey giymeyen Doja Cat'in ayakkabısının bile streç filmle kaplı olduğunu görenler gözlerine inanamadı!
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Her seferinde daha garip şekilde giyinen ünlü ismin görünümü akıllara anında Kanye West'in karısı Bianca Censori'yi getirdi!
"Onun kafasının içinde bir terslik var 🤦🏽♂️"
"Plastik giyen tek kişi ve bu ona gerçekten yakışıyor."
"Kesinlikle bir tarzı var"
"'Bianca Kanye' göndermesini anladım 🤣🤣"
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"Kasabayı kırmızıya boyayıp sana gösteriş yapmıyor! 🤣🤣"
"Bu şekilde yürümekten rahatsız olduğunu söyleyebilirim"
"Neden Kanye West'le çıkmıyor?"
"O ve Kanye çok modaya uygun bir çift olacaklardı"
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