Saraydan Endişelendiren Haber! Kanserle Mücadele Eden Kate Middleton'un Evliliği Hakkında Akıl Almaz Söylem
Saraydan Endişelendiren Haber! Kanserle Mücadele Eden Kate Middleton'un Evliliği Hakkında Akıl Almaz Söylem
Kaynak: https://nypost.com/2024/05/03/enterta...
Kanser tedavisi gören Kate Middleton'un ortadan kaybolduğu sırlarda evliliğiyle ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı. Evliliklerinde üçüncü kişi olabileceği iddia edilen Prens William ve Kate hakkında yakın bir kaynaktan yeni bilgilere ulaşıldı!
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Geçirdiği ameliyat sonrası ortadan kaybolan Kate Middleton hakkında ortaya atılan spekülasyonlardan birisi de evliliği hakkında sorunlar yaşıyor olabileceğiydi.
Prens William ve Kate Middleton'ın evliliğine yıldırım gibi düşen ismin ise Lady Rose Hanbury olabileceği iddia edilmişti, ortalık aldatma haberleriyle kasıp kavrulurken Kate Middleton malum video ile kanser teşhisini tüm dünyaya açıklamıştı.
Tedavisi sırasında mahremiyet isteyen prensese hem basın hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından uygulanan baskılar bir nebze de olsa hafiflemişti.
Ta ki prens ve prensese oldukça yakın bir kaynağın yaptığı açıklamalara kadar...Yakın sırdaşları Amaia Arrieta'ya göre Kate Middleton ve Prens William "cehennemi yaşıyor". Prens George'un bebekliğinden bu yana Galler Prensi ve Prensesi'nin üç çocuğu için stilist olarak çalışan Arrieta, Middleton'ın kanser teşhisinin ardından çift hakkında endişe verici bir haber paylaştı.
Kendi adını taşıyan Amaia markasının sahibi olan çocuk giyim tasarımcısı Arrieta, şimdiye kadar kraliyet ailesi hakkında herhangi bir bilgi vermekten kaçınmıştı."Şu anda kalbim kırık, sanırım cehennemden geçiyorlar, umarım geri dönerler. Bu gerçekten kişisel bir durum," açıklamalarında bulunan isim prensesin sevenlerini endişelendirdi.
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Prenses hastalığı nedeniyle kemoterapi görmeye devam ederken, Arrieta'nın bu güncellemeyi paylaşmasının nedeni belli olmasa da, açıklamaları kraliyet ailesinin durumunun ciddiyetine işaret ediyor.
42 yaşındaki Middleton, Mart ayında konulan teşhisin ardından şu anda kanser tedavisinin en yoğun dönemini yaşıyor.
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