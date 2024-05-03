Konsept Kıyafet Konusunda Rakip Tanımayan Anya Taylor-Joy'un Kostümü "Dostlarımdan Yediğim Kazıklar" Dedirtti
Konsept Kıyafet Konusunda Rakip Tanımayan Anya Taylor-Joy'un Kostümü "Dostlarımdan Yediğim Kazıklar" Dedirtti
Her giydiğiyle adından bahsettiren Anya Taylor Joy'un yeni film galasında giydiği kıyafet dillere düştü.
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Beyaz perdede ve ekranlarda görmeye son derece alışık olduğumuz isimlerden biri de Anya Taylor-Joy. The Queens Gambit, Peaky Blinders gibi iddialı yapımlarda yer almış isim sektörde kendini kanıtlamış oyunlardan biri.
Canlandırdığı farklı karakterlerle çoğu zaman tanımakta zorluk çektiğimiz isim günümüzün başarılı aktrislerinden biri olarak ilgi çekmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz ay 2022 yılında yaptığı düğünden ilk defa paylaşım yapan oyuncu son derece sıra dışı olan gelinliği ve organizasyonuyla çok konuşulmuştu!
Galalarda tercih ettikleri kıyafetlerle gündem olan isim bilimkurgu filmi Dune'un galasında tercih ettiği kıyafetlerle de gündem olmuştu.
Furiasa isimli filmin galasına katılan isim yine ve yeniden kıyafetiyle gündem oldu!
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Goygoycuların diline düşen Anya Taylor-Joy oklarla dolu tasarım kıyafetiyle ilgi çekti. En çok merak edilen konu ise kendisinin nasıl oturacağı oldu😂
Gelen yorumlara birlikte bakalım👇
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