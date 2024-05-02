Aşk Konusunda Yüzü Asla Gülmeyen Britney Spears Kocasından Evliliklerinin 14. Ayında Ayrılma Kararı Aldı
Aşk Konusunda Yüzü Asla Gülmeyen Britney Spears Kocasından Evliliklerinin 14. Ayında Ayrılma Kararı Aldı
Kaynak: https://www.tmz.com/2024/05/01/britne...
Her gün sosyal medya hesabından yaptığı onlarca paylaşımla adından bahsettiren şarkıcı Britney Spears, Sam Asghari'den boşanıyor. Evlilik sözleşmesiyle hayatlarını birleştiren ikili birliktelikletinin ardındaki şoke eden gerçeklerden bahsetti.
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Şöhret basamaklarını zor aşamlardan geçerek çıkmış fakat dünyaca bilinen bir yıldız haline gelmeyi her şeye rağmen başarmış Britney Spears'ı hepimiz tanıyoruz.
Özgürlüğe geç de olsa kavuşan ve bir nebze de olsa paparazziler tarafından rahat bırakılan Spears aile yaşantısından aşk hayatına sıkça konuştuğumuz bir isim olmayı sürdürüyor.
Geçen sene çıkarttığı ve hayatıyla ilgili bilinmeyenleri hayranlarıyla paylaştığı kitapta daha önce duymadığımız bir çok bilgiye ulaşma fırsatı bulmuştuk.
Hayatını yeniden inşa etme kararı alan şarkıcı 30 yaşındaki model Sam Asghari 'den 2021 Eylül ayında evlenme teklifi almış ve çift geçtiğimiz yıl haziran ayında dünyaevine girmişti.
2016 yılında şarkıcının "Slumber Party" klibinin çekimlerinde tanışan ikili, evlenmeden önce neredeyse beş yıldır birlikteydi, evlilikleriyle 6. yılını dolduran çift beklenmedik bir haberle gündeme oturdu.
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Aşk hayatında bir türlü dikiş tutturamayan Spears sadece 14 aydır evli olduğu Sam Asghari ile boşanma kararı aldı!
Aldıkları boşanma kararından 9 ay sonra anlaşmaya varan ikili TMZ'nin haberine göre, evlilik sözleşmesinin şartlarına uygun bir şekilde boşanıyor.
TMZ'nin haberinde şoke eden başka bir bilgiye daha ulaşıldı... Sam Asghari, Spears'ın kendisine saldırdığını ve uyurken gözünü morarttığını iddia etti.
Asghari ayrılık kararıyla ilgili, "6 yıllık sevgi ve bağlılığın ardından eşim ve ben yolculuğumuza ayrı bir şekilde devam etmeye karar verdik...Birbirimize hep sevgi ve saygı duyacağız. Onun için en iyisini diliyorum. Olur böyle şeyler!" ifadelerini kullandı.
Evlilik sözleşmesine göre Britney Spears'ın boşanma gerçekleştikten sonra eski eşinin kirasını ödemeye devam edeceği öğrenildi.
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