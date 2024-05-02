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Ayrılıp Barışma İşini Oyuna Çeviren Cardi B ve Offset Çifti'nin Basketbol Maçındaki Kombinleri Dillere Düştü

Ayrılıp Barışma İşini Oyuna Çeviren Cardi B ve Offset Çifti'nin Basketbol Maçındaki Kombinleri Dillere Düştü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
02.05.2024 - 13:16

Sosyal medyada ne paylaşa olay olan Cardi B'nin sevgilisiyle katıldığı basketbol maçındaki görünümü olay oldu. Detaylar

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Özel hayatındaki olaylar ve sosyal medyadaki tartışmalarıyla gündemden düşmeyen rapçi Cardi B'yi çoğumuz yakından tanıyoruz.

Özel hayatındaki olaylar ve sosyal medyadaki tartışmalarıyla gündemden düşmeyen rapçi Cardi B'yi çoğumuz yakından tanıyoruz.

İddialı pozları ve kıyafetleriyle yeni konseptler denemekten çekinmeyen ünlü rapçi her yaptığıyla magazin gündemine bomba gibi düşmeyi başarıyor.

İddialı pozları ve kıyafetleriyle yeni konseptler denemekten çekinmeyen ünlü rapçi her yaptığıyla magazin gündemine bomba gibi düşmeyi başarıyor.

Offset ile yaşadığı aşktan, sosyal medyadaki göndermelerine sürekli gündemi çalkalayan haberlerle konuşulan Cardi B yine ilgi odağı oldu!

Offset ile yaşadığı aşktan, sosyal medyadaki göndermelerine sürekli gündemi çalkalayan haberlerle konuşulan Cardi B yine ilgi odağı oldu!

Geçtiğimiz Aralık ayında sonunda boşanma kararlarını yürürlüğe sokan ve yollarını ayıran Cardi B ve Offset arayı fazla açık tutamamış ve yılbaşı günü bir klüpte birlikte olduklarını açıklamışlardı.

Geçtiğimiz Aralık ayında sonunda boşanma kararlarını yürürlüğe sokan ve yollarını ayıran Cardi B ve Offset arayı fazla açık tutamamış ve yılbaşı günü bir klüpte birlikte olduklarını açıklamışlardı.

Kendisini aldattıktan sonra ayrıldıklarını söyleyen Cardi B daha önce Sevgililer Günü'nde Offset ile akşam yemeğinde görüntülenmiş fakat kameralardan uzak durmaya çalışmıştı.

Kendisini aldattıktan sonra ayrıldıklarını söyleyen Cardi B daha önce Sevgililer Günü'nde Offset ile akşam yemeğinde görüntülenmiş fakat kameralardan uzak durmaya çalışmıştı.

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Bu sefer basketbol maçına birlikte katılan ikilinin kameraların olduğu bir etkinliğe birlikte katılması "yine mi barıştınız?" tepkilerini doğurdu.

Bu sefer basketbol maçına birlikte katılan ikilinin kameraların olduğu bir etkinliğe birlikte katılması "yine mi barıştınız?" tepkilerini doğurdu.

Boşanmalarına rağmen birlikte görülen ikilinin kıyafetleri de ayrı eleştirildi!

Boşanmalarına rağmen birlikte görülen ikilinin kıyafetleri de ayrı eleştirildi!
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