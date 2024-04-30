Markası Hakkında Verdiği İpuçlarıyla Beklentiyi Zirveye Taşıyan Bella Hadid Sonunda Ürününü Satışa Çıkarttı
Markası Hakkında Verdiği İpuçlarıyla Beklentiyi Zirveye Taşıyan Bella Hadid Sonunda Ürününü Satışa Çıkarttı
Aşk hayatı ve sağlık sorunlarıyla gündemi meşgul eden ve modellik kariyerine ufak bir ara vermiş Bella Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve markasıyla ilgili verdiği ipuçlarıyla herkesi büyük bir beklentiye sokmuştu. Sonunda çıkarttığı markasıyla herkesi şaşırtan Hadid'in ürününden çok güzelliği büyüledi.
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Mankenlik sektörüne yeni bir soluk getirmiş Hadid kardeşler günümüzün en çok kazanan ve bilinen manken kardeşleri olmayı başarmış isimlerden biri.
Podyumdaki yürüyüşlerinden makyajlarına üstünde taşıdığı her tasarımı mükemmel göstermeyi başaran Bella Hadid son yılların en çok konuşulan modellerinden biri.
Kendisi trend bellirlemekle kalmıyor özel hayatındaki erkeklerle de sık sık konuşuluyor bildiğimiz gibi, hatta The Weeknd ile yaşadığı ilişki iki ismin de uzun süre manşetlerde kalmasına neden olmuştu.
Son zamanlarda hastalığı yüzünden iyi hissetmediğini ve işine ara verdiğini belirten Hadid sosyal medya paylaşımlarını bir çiftlikten atlarla ve doğayla iç içeyken yapıyor...
Yeni markasını sosyal medya hesabından paylaştığı bu video ile duyuran Hadid hayranlarına müjdeli haberi vermiş ve Orabella markasını duyurmuştu.
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Markanın saç yağları, şampuanlar, kremler ve özellikle kokulardan oluşacağı ipuçlarını veren Hadid beklentiyi resmen arşa çıkartmıştı!
Diğer ünlü isimler gibi güzellik sektörüne adım atan güzel model birkaç saat önce yeni ürünlerini paylaştı.
"Nemlendirici - Alkolsüz - Essential Yağlarla Yükseltilmiş" notuyla parfüm serisini tanıtan isim takipçilerinin beklentisini boşa çıkarttı.
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