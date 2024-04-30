Markası Hakkında Verdiği İpuçlarıyla Beklentiyi Zirveye Taşıyan Bella Hadid Sonunda Ürününü Satışa Çıkarttı

Aşk hayatı ve sağlık sorunlarıyla gündemi meşgul eden ve modellik kariyerine ufak bir ara vermiş Bella Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve markasıyla ilgili verdiği ipuçlarıyla herkesi büyük bir beklentiye sokmuştu. Sonunda çıkarttığı markasıyla herkesi şaşırtan Hadid'in ürününden çok güzelliği büyüledi.