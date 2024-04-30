Değişimden Hiç Korkmayan Dua Lipa'yı Sarışın Haliyle Görenler "Sen Kızıldan Devam" Tepkileri Gösterdi
Değişimden Hiç Korkmayan Dua Lipa'yı Sarışın Haliyle Görenler "Sen Kızıldan Devam" Tepkileri Gösterdi
Şarkılarıyle ve performansıyla dinleyenleri kendine hayran bırkan Dua Lipa sık sık değişen tarzıyla gündeme geliyor. Yine, yeni saç rengiyle ve verdiği pozlarla olay olan şarkıcı bu sefer tanınmaz hale geldi. Detaylar 👇
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Çıkarttığı her yeni şarkıyla listelerin başına yerleşmeyi başaran Dua Lipa adından hem özel hayatıyla hem de müzik kariyerindeki gelişmelerle sık sık bahsettiriyor.
Son zamanlarda yeni albüm haberi ve konseptiyle gündeme gelen şarkıcı sahne performansıyla ve aldığı ödüllerle yıldızını parlatmaya her geçen gün devam ediyor.
Aşk hayatı konusunda manşetlerden düşmeyen isim şu sıralar İngiliz aktör Callum Turner'la olan birlikteliği ile büyük bir beğeni topluyor.
Önceki albümündeki kırmızı saçlarıyla ilgi çeken ismin kaşsız görünümü sosyal medya kullanıcılarından kısa sürede birçok tepki almıştı.
Bu sefer, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen Lipa, sarı saçlarıyla ve resmen tanınmaz haldeki fotoğraflarıyla tepki çekti.
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Verdiği pozlarla da dillere düşen Dua Lipa hem saçları, hem kıyafeti ile gündeme bomba gibi oturdu!
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