Anne Hathaway'den Kan Donduran Açıklama: Ünlü Oyuncu Sahnedeyken Düşük Yaptığını Söyledi
Anne Hathaway'den Kan Donduran Açıklama: Ünlü Oyuncu Sahnedeyken Düşük Yaptığını Söyledi
Kaynak: https://www.nbcnews.com/news/us-news/...
Hollywood'un güzel ismi Anne Hathaway oyunculuk kariyerine başladığı ilk senelerde yaşadığı talihsiz deneyimi anlattı!
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Hollywood'un ünlü isimlerinden biri olan güzel oyuncu Anne Hathaway yer aldığı dizi ve filmlerle yeteneklerini kanıtlamış ve adını büyük kitlelere duyurmayı başarmış yıldızlardan biri.
Eşi yapımcı Adam Shulman'dan 8 ve 4 yaşlarında iki oğlu olan Anne Hathaway geçmişte sektörde yaşadığı talihsiz anları paylaştı...
Geçtiğimiz gün, bir oyuncu seçmesinde 10 farklı erkeği öpmek zorunda kaldığını söyleyen aktris Vanity Fair'e verdiği bir röportajda "Grounded" adlı Broadway gösterisinde hamile bir kadını canlandırdığı sırada düşük yaptığını söyleyerek herkesi şoke etti.
41 yaşındaki Hathaway, Vanity Fair'in bu hafta yayınladığı bir röportajda hamile kalmaya çalışırken hissettiği acı deneyim hakkında konuştu.
2015 senesinde bir tiyatro oyunu sırasında düşük yapan Hathaway, "İlk seferinde işler benim için yolunda gitmedi," dedi. "Bir oyun sahneliyordum ve 6 ay boyunca her gece sahnede doğum yapan bir kadını canlandırmak zorunda kaldım." ifadelerini kullandı güzel isim.
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"Sahnede her şey yolundaymış gibi davranırken bunu içimde tutmak çok zordu. Aksi halde gerçekçi olmak zorundaydım." diyerek sözlerini bitiren isim yaşadığı acı tecrübeyi paylaştı.
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