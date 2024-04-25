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Modellik Sektörüne Damga Vuran Bella Hadid, Ablası Gigi Hadid'in Doğum Gününü Duygusal Bir Mesajla Kutladı

Modellik Sektörüne Damga Vuran Bella Hadid, Ablası Gigi Hadid'in Doğum Gününü Duygusal Bir Mesajla Kutladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
25.04.2024 - 11:38

Geçtiğimiz gün 29. yaşını kutlayan Gigi Hadid'e kardeşi Bella Hadid'den unutulmaz bir paylaşım geldi. İkilinin hiç görülmemiş çocukluk fotoğraflarını paylaşan Bella, fotoğrafların altına düştüğü notla herkesi duygulandırdı.

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Moda dünyasının en gözde kardeşlerinden biri olan ve podyumda attıkları her adımdan, fotoğraf çekimlerine servet kazanan Hadidleri duymayan yoktur.

Moda dünyasının en gözde kardeşlerinden biri olan ve podyumda attıkları her adımdan, fotoğraf çekimlerine servet kazanan Hadidleri duymayan yoktur.

Genç yaşta modellik sektörüne atılan bu ikili vücutlarından kıyafetlerine günümüzün tarz anlayışının çoğuna resmen liderlik yapan isimlerden!

Genç yaşta modellik sektörüne atılan bu ikili vücutlarından kıyafetlerine günümüzün tarz anlayışının çoğuna resmen liderlik yapan isimlerden!

Dünyanın en ünlü modellerinden olan Hadid kardeşler özel hayatalarından, giydiklerine ve vücutlarına kısa sürede magazin figürü haline gelmiş mankenlerden biri.

Dünyanın en ünlü modellerinden olan Hadid kardeşler özel hayatalarından, giydiklerine ve vücutlarına kısa sürede magazin figürü haline gelmiş mankenlerden biri.

Son zamanlarda kendisinden yaşça oldukça büyük olan Bradley Cooper ile yeni bir aşka yel açan Gigi Hadid yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor hepimizi bildiği gibi. 29. yaşını da aktör sevgilisi ve dostlarıyla kutlamayı tercih eden Hadid'in kardeşi ise kendisinin doğum gününü beklenmedik bir şekilde kutladı!

Son zamanlarda kendisinden yaşça oldukça büyük olan Bradley Cooper ile yeni bir aşka yel açan Gigi Hadid yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor hepimizi bildiği gibi. 29. yaşını da aktör sevgilisi ve dostlarıyla kutlamayı tercih eden Hadid'in kardeşi ise kendisinin doğum gününü beklenmedik bir şekilde kutladı!

İkilinin daha önce görülmemiş pozlarını paylaşan Bella Hadid, hem takipçilerini hem de ablasını adeta bir zaman yolculuğuna çıkarttı! Bu fotoğrafları görenler, birlikte büyüyen ve moda sektöründe birlikte yükselen, birbirlerini bu süreçte hiç yalnız bırakmayan ikilinin geçirdiği yıllara şahit oldu...

İkilinin daha önce görülmemiş pozlarını paylaşan Bella Hadid, hem takipçilerini hem de ablasını adeta bir zaman yolculuğuna çıkarttı! Bu fotoğrafları görenler, birlikte büyüyen ve moda sektöründe birlikte yükselen, birbirlerini bu süreçte hiç yalnız bırakmayan ikilinin geçirdiği yıllara şahit oldu...
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Bella Hadid paylaştığı onlarca fotoğrafın altında ablasının doğum gününü kutlayarak "Mutlu yıllar Genovia Prensesi, seni çok seviyorum. Sensiz hayat bir hiç, ben bir hiç olurdum! Bana ilham veriyorsun ve kendimi güçlü hissettiriyorsun" yazdı.

Bella Hadid paylaştığı onlarca fotoğrafın altında ablasının doğum gününü kutlayarak "Mutlu yıllar Genovia Prensesi, seni çok seviyorum. Sensiz hayat bir hiç, ben bir hiç olurdum! Bana ilham veriyorsun ve kendimi güçlü hissettiriyorsun" yazdı.

"Seni doğum yaparken ve ardından en mükemmel meleği büyütürken izlemek, bir kız kardeşin isteyebileceği en büyülü hediye. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Sen en iyi ve en havalı anne, en iyi kız kardeş, en iyi kız ve en iyi arkadaşsın. " notunu düşen Bella, Gigi'nin ne kadar iyi bir anne olduğunu söyledi...

"Seni doğum yaparken ve ardından en mükemmel meleği büyütürken izlemek, bir kız kardeşin isteyebileceği en büyülü hediye. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Sen en iyi ve en havalı anne, en iyi kız kardeş, en iyi kız ve en iyi arkadaşsın. " notunu düşen Bella, Gigi'nin ne kadar iyi bir anne olduğunu söyledi...

"Seni seviyorum kızım, kardeşin olmaktan gurur duyuyorum. Sana her yönden takıntılıyım! @gigihadid" yazan Hadid takipçilerini duygulandırdı.

"Seni seviyorum kızım, kardeşin olmaktan gurur duyuyorum. Sana her yönden takıntılıyım! @gigihadid" yazan Hadid takipçilerini duygulandırdı.

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