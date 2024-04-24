Billie Eilish Cinsel Kimliği Hakkında Açıklamalarda Bulundu: "Tüm Hayatım Boyunca Kızlara Aşık Oldum"
Billie Eilish Cinsel Kimliği Hakkında Açıklamalarda Bulundu: "Tüm Hayatım Boyunca Kızlara Aşık Oldum"
Kaynak: https://www.complex.com/music/a/backw...
Ünlü bir derginin yeni sayısında kapak kızı olarak seçilen Billie Eilish dergiye verdiği pozlarla olay yarattı! Aynı zamanda cinsel kimliği ile ilgili birçok açıklamada bulunan isim duyanları şoke etti. Kimisi duyduklarına inanamadı, kimisi 'bu kadarını bilmemize gerek var mıydı?' tepkileri gösterdi. Gelin detaylara birlikte bakalım👇
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Günümüzün en genç ve gözde şarkıcılarından biri olan Billie Eilish'i ya muhteşem sesiyle, ya aldığı ödüllerle ya da tuhaf tarzıyla mutlaka tanıyorsunuzdur diye düşünüyoruz.
Tarihi ikinci Oscar zaferinin ardından Billie Eilish önümüzdeki ay resmen yeni müziğiyle birlikte piyasaya geri döneceğini söylemiş ve hayranlarını heyecanlandırmıştı.
Hatta kendisi, bu yıl Coachella'da sürpriz bir şekilde sahneye çıkarak son parçası "Lunch "ın tanıtımını yaptığında büyük yankı uyandırmıştı.
Sürprizlere doymayan isim, Rolling Stone'un son kapak yıldızı olunca yaklaşan albümü HIT ME HARD AND SOFT'un tanıtımını yaparken cinsel kimliğini açıklama deneyimi hakkında samimi itiraflarda bulunarak herkesi şoke etti.
Billie, Rolling Stone'a verdiği röportajda "Lunch" için "Bu şarkı aslında olduğum kişi olmama, gerçek olmama yardımcı olan şeyin bir parçasıydı" dedi. "Bir kısmını bir kızla herhangi bir şey yapmadan önce yazdım ve geri kalanını sonra yazdım." ifadelerini kullandı.
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"Hayatım boyunca kızlara aşık oldum, ama anlamıyordum - ta ki geçen yıl yüzümü bir vajinanın içinde istediğimi fark edene kadar. Milyon yıl geçse de cinselliğim hakkında konuşmayı asla planlamıyordum. Bu konunun gündeme gelmesi benim için gerçekten sinir bozucu." diyen isim cinsel kimliği ile ilgili açıklamlarda bulundu.
Kasım 2023'te Variety'nin Power of Women sayısında kadınlardan "etkilendiği" ve " onlardan çekindiği" hakkında konuşmuştu ünlü isim. "Onları çok seviyorum. Onları insan olarak seviyorum. Onlardan insan olarak etkileniyorum. Onlardan gerçekten etkileniyorum," diye açıklayan Eilish, "Hayatımdaki kadınlarla, hayatımdaki arkadaşlarımla, hayatımdaki ailemle derin bağlarım var. Onlardan fiziksel olarak etkileniyorum. Ama aynı zamanda onlardan, güzelliklerinden ve varlıklarından çok korkuyorum.” demişti.
Aynı zamanda, Rolling Stone'a verdiği röportajda Billie Eilish, mastürbasyonun " vücuduyla ilgili yaşadığı ekstrem sorunlar ve dismorfisi" konusunda kendisine nasıl yardımcı olduğunu anlattı. "Aynaya bakarak m*stürbasyon yapıyorum. Hem seksi, hem de vücudumla açık bir bağlantı kurmamı sağlıyor. Aynaya bakıp, ‘Şu an çok iyi görünüyorum.’ demek çok iyi geliyor." diye ekledi.
"Çok fazla bilgi veriyorum ama kendi kendini tatmin etmek hayatımın çok ama çok büyük bir parçası ve benim için çok ama çok büyük bir yardım," diye açıkladı. "İnsanlar mastürbasyon yapmalı, dostum. Hayatım boyunca aşırı vücut sorunları ve dismorfisi olan biri olarak bunu ne kadar vurgulasam azdır." diyerek sözlerini bitirdi genç şarkıcı.
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