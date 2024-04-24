Billie Eilish Cinsel Kimliği Hakkında Açıklamalarda Bulundu: "Tüm Hayatım Boyunca Kızlara Aşık Oldum"

Ünlü bir derginin yeni sayısında kapak kızı olarak seçilen Billie Eilish dergiye verdiği pozlarla olay yarattı! Aynı zamanda cinsel kimliği ile ilgili birçok açıklamada bulunan isim duyanları şoke etti. Kimisi duyduklarına inanamadı, kimisi 'bu kadarını bilmemize gerek var mıydı?' tepkileri gösterdi. Gelin detaylara birlikte bakalım👇