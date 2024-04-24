Kylie Jenner'ın Sevgilisi Timothee Chalamet'ten Hamile Kaldığı İddialarına "Bir Dur Artık" Tepkileri Yükseldi
Kylie Jenner'ın Sevgilisi Timothee Chalamet'ten Hamile Kaldığı İddialarına "Bir Dur Artık" Tepkileri Yükseldi
Kaynak: https://metro.co.uk/2024/04/24/kylie-...
Kylie Jenner'ın yaklaşık bir yıldır sevgili olduğu Timothee Chalamet'ten bir bebek beklediği söylentileri resmen ortalığı birbirine kattı. Ünlü internet isminin bol kıyafetler tercih etmesi ve iddiaları henüz yalanlamaması bu söylentilerin çığ gibi artmasına neden oldu.
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Kardashian-Jenner ailesinin en gözde isimlerinden biri olan Kylie Jenner'ı hem aşk hayatıyla hem de markasıyla ve lüks yaşantısıyla duymaya çoğumuz alışığız.
Kylie halihazırda eski eşi Travis Scott ile altı yaşında Stormi ve iki yaşında Arie adında iki çocuk sahibi bildiğimiz gibi, çocuklarını soosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor kendisi. Travis Scott'la ayrılı sonrası yalnızılığa demir atmaktansa başka sulara yelken açan Jenner kısa sürede manşetlere düşmüştü!
Reality yıldızı, Eylül 2023'te popüler sinemanın sevgilisi Timothée ile olan ilişkisini kamuoyuna açıkladığında dünyayı şoke etmişti.
Alışılmadık çift, tuhaf spekülasyonlarla mücadele etmeye fazlasıyla alışkın hepimizin bildiği gibi. Nisan 2023’de başlayan bu ilişkinin pek çok hayran tarafından Kardashian-Jenner başarısının arkasındaki medya patronu Kris Jenner'ın bir reklam hamlesi olduğu düşünülmüştü.
Tüm kuşkulara rağmen, 28 yaşındaki Timothée ve 26 yaşındaki Kylie, Altın Küre gibi önemli etkinliklerde güçlü bir çift olma yolunda ilerlerken, bir yandan da magazine olarak gerçek bir çift olduklarını kanıtlamak için çok çalışmıştı.
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Ancak bir söylenti sona ererken, küllerinden bir başkası doğuyor. Bu sefer de Kylie'nin bu kez Timothée'den üçüncü çocuğuna hamile olabileceği ihtimali interneti resmen karıştırdı!
Salı günü sosyal medya hesabı Pop Tingz, Kylie'nin hamile olduğuna dair söylentileri paylaştıktan sonra X'i çılgına çevirdi.Hayranlar haber karşısında yaşadıkları şoku ve kafa karışıklığını paylaştı fakat ikliden iddialara herhangi bir yanıt gelmedi.
Mart ayının sonunda, Kardashian-Jenner ailesinin kutlama için bir araya geldiği Paskalya hafta sonunda Timothée ve Kylie merak uyandırdı ve meraklı hayranların zevkle izleyebileceği pek çok görüntü ortaya çıktı.
Ardından, 2 Nisan'da komedyen Daniel Tosh, reality dizisi The Kardashians'ın beşinci sezon finalinde Jenner'ın hamileliğini duyurmayı planladığına dair iddiaları ortaya dökünce ortalık tamamen karıştı...
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