Kylie Jenner'ın Sevgilisi Timothee Chalamet'ten Hamile Kaldığı İddialarına "Bir Dur Artık" Tepkileri Yükseldi

Kylie Jenner'ın yaklaşık bir yıldır sevgili olduğu Timothee Chalamet'ten bir bebek beklediği söylentileri resmen ortalığı birbirine kattı. Ünlü internet isminin bol kıyafetler tercih etmesi ve iddiaları henüz yalanlamaması bu söylentilerin çığ gibi artmasına neden oldu.