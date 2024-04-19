Kourtney Kardashian'ın Doğum Gününde Tuvaletteki Fotoğrafını Paylaşan Travis Barker Akli Dengesini Sorgulattı
Kourtney Kardashian'ın Doğum Gününde Tuvaletteki Fotoğrafını Paylaşan Travis Barker Akli Dengesini Sorgulattı
Kourtney Kardashian'ın kocası Travis Barker, eşinin doğum gününü birbirinden tuhaf fotoğraflarıyla paylaştı. En sona Kardashian'ın tuvaletteki fotoğrafını koyan Barker'ın amacı sorgulandı!
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Kardashian ailesinin aşk hayatı hüsranla sonuçlanmış kadınlarından sadece biri olan Kourtney sonunda aşkı bulmuş ve geçtiğimiz sene yıldırım nikahıyla Travis Barker ile evlenmişti.
Üç çocuğunun babası Scott Disick'le yaşadığı son derece toksik ilişkiyi bitirmesinin ardından bulduğu aşkını yerlere göklere sığdıramayan ve 2021 senesinde Travis Barker ile yeni bir ilişkiye açılan Kardashian günümüzde evli barklı mutlu mesut yaşıyor.
Geçtiğimiz sene Haziran ayında Travis Barker'dan oğulları Rocky'e hamile olduğunu söyleyen Kardashian mutluluğunu takipçileriyle paylaşmıştı.
İlişkilerinde anlam verilemeyen birçok detay olan Kourtney ve Travis çifti sık sık gündeme sosyal medya paylaşımlarıyla geliyor.
Fakat bu paylaşım çok beklenmedik anda geldi! Kourtney'in 45. yaş gününü kutlamak isteyen Travis eşinin tuvaletteki bir pozunu paylaştı...
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Bunun gibi daha birçok görülmemiş fotoğrafı yayınlayan Travis Barker fotoğrafın altına "Güzel karımın, ruh eşimin ve sonsuza dek en iyi arkadaşımın doğum günü kutlu olsun. Seni seviyorum, birlikte yaşadığımız hayatı seviyorum. Bir insanın isteyebileceği en muhteşem eş olduğun için teşekkür ederim. Birlikte daha nice maceralı yıllara ❤️🔥" notunu düştü.
Gelen tepkilere birlikte bakalım👇
"Son resim gönderiyi beğenmeme neden oldu... Bazı şeyleri anlamıyorum."
"Bu tam bir koca gönderisi. Hahaha. 🤣"
"Son resim ne öyle? Çok iyi gidiyordu. Aman tanrım 💀"
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"Gerçek" resimlere bayılıyorum. Herkes çok makyajlı ve şimdi aynı görünüyor! İyi ki doğdun!!"
"son slayt için hazır değildim🤣"
"Eminim son fotoğraf yüzünden çıldırdı"
"buna dürüst tepkim"
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