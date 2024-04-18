Bianca Censori'yi Giyimi Yüzünden Teşhir Ettiği Düşünülen Kanye West Karısını Taciz Eden Kişiyi Yumrukladı
Bianca Censori'yi Giyimi Yüzünden Teşhir Ettiği Düşünülen Kanye West Karısını Taciz Eden Kişiyi Yumrukladı
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/news/arti...
Son zamanların magazin manşetlerinden düşmeyen çifti Kanye West ve Bianca Censori'nin akıl almaz hareketlerini duymaya alıştık. Fakat Bianca'nın her geçen gün daha da açılıp saçılan ve uygunsuzlaşan kıyafetlerine hala anlam veremiyoruz. Geçtiğimiz gün Disneyland'e giden ikili bu sefer kıyafetleriyle değil olaylarıyla gündeme bomba gibi düştü!
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Aklımızın almadığı hareketleri ve giyimleriyle ünlenmiş Kanye West ve Bianca Censori çiftinin garipliklerini duymayan kalmadı.lişkilerinin ilk gününden beri bir tane normal davranışına denk gelmediğimiz çiftin adı sürekli magazin gündemlerinde zaten.
Her geçen gün daha da absürtleşen kıyafetleriyle hafızlara kazanan model Censori hakkında spekülasyonlar da bitmiyor bildiğimiz gibi.Kanye West'in zorla kendisine bu müstehcen kıyafetleri giydirdiği ve kendisinin bu durumdan hiç memnun olmadığı ortaya atılan kuvvetli iddialardan.
İş müziğe gelince birçok dinleyicisi olan ama özel hayatında her türlü garipliğin altına imzasını atmış Kanye West yıllardır biraz durulayım demeden aklına geleni söylemeye ve yapmaya devam ediyor, haliyle bunun getirilerini özel hayatında verdiği kararlarda da sık sık görüyoruz...
Karısının bu şekilde giyinmesini sağlayan, insanlara malzeme veren ve bunu alenen paylaşan rapçiye dışardan bakan gözler kendisini sürekli yargılasa da pek bir şey değişmiyordu.
Ta ki Bianca Censori'nin babasının West'e gösterdiği tepkiye kadar... Geçtiğimiz haftalarda modelin giyim tarzında ve kıyafetlerinin açıklık oranında ciddi bir küçülme gözle görülür bir şekilde arttı.
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Gelelim asıl olaya, dün şaşırtıcı bir şekilde normla diyebileceğimiz kıyafetlerle Disneyland'e giden çift bu sefer kıyafetiyle değil bambaşka bir olayla gündeme bomba gibi oturdu!
Açık seçik kıyafetleri nedeniyle eleştirilen Bianca, bu defa taciz kurbanı olarak anıldı.Kanye West, eşi Bianca'yı elle taciz ettiğini ileri sürdüğü bir kişiye yumruk atmakla suçlandı!
Kanye West karısı Bianca Censori'nin bir adam tarafından ellerini elbisesine sokarak ve belini tutarak cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Bunun üzerine adama yumruk attığı söylenen West sorgu için karakola gitmeyi reddetti.
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