Bianca Censori'yi Giyimi Yüzünden Teşhir Ettiği Düşünülen Kanye West Karısını Taciz Eden Kişiyi Yumrukladı

Son zamanların magazin manşetlerinden düşmeyen çifti Kanye West ve Bianca Censori'nin akıl almaz hareketlerini duymaya alıştık. Fakat Bianca'nın her geçen gün daha da açılıp saçılan ve uygunsuzlaşan kıyafetlerine hala anlam veremiyoruz. Geçtiğimiz gün Disneyland'e giden ikili bu sefer kıyafetleriyle değil olaylarıyla gündeme bomba gibi düştü!