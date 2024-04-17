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Emily Ratajkowski Türk Saç Tasarımcısı Tarafından Şekillendirilen Saçları ve Tarzıyla Ortalığı Aleve Verdi

Emily Ratajkowski Türk Saç Tasarımcısı Tarafından Şekillendirilen Saçları ve Tarzıyla Ortalığı Aleve Verdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
17.04.2024 - 19:05

İngiliz oyuncu ve model Emily Ratajkowski şüphesiz en beğenilen isimlerden biri. Ünlü modelin sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf çekimindeki saçlarını Türk bir saç tasarımcısının elinden çıkması gözlerden kaçmadı.

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Benzersiz fiziği ve güzelliğiyle giydiği her kıyafeti kendine yakıştırmayı başaran Emily Ratajkowski ya da sosyal medya adıyla bildiğimiz kadarıyla Emrata her fotoğrafıyla ortalığı yangın yerine çeviriyor.

Benzersiz fiziği ve güzelliğiyle giydiği her kıyafeti kendine yakıştırmayı başaran Emily Ratajkowski ya da sosyal medya adıyla bildiğimiz kadarıyla Emrata her fotoğrafıyla ortalığı yangın yerine çeviriyor.

İddialı pozlarıyla ortalığı birbirine katan Emrata, yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da oldukça fazla konuşuluyor.

İddialı pozlarıyla ortalığı birbirine katan Emrata, yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da oldukça fazla konuşuluyor.

Hem oyunculuk sektöründe hem de modellikte adını duyuran ünlü manken evliliği ve hamileliğiyle de magazin manşetlerini uzun süre süslemişti.

Hem oyunculuk sektöründe hem de modellikte adını duyuran ünlü manken evliliği ve hamileliğiyle de magazin manşetlerini uzun süre süslemişti.

Emily, 2018 yılında aktör ve yapımcı Sebastian Bear-McClard ile evlenmiş ancak kendisini defalarca aldatan eşinden 2022 yılında boşanmıştı.

Özel hayatı ve güzelliği haricinde fiziğini sergilediği kıyafetlerle de olay yaratan güzel ismin tarzı sık sık gündeme geliyor ve zaman zaman eleştiriliyor.

Özel hayatı ve güzelliği haricinde fiziğini sergilediği kıyafetlerle de olay yaratan güzel ismin tarzı sık sık gündeme geliyor ve zaman zaman eleştiriliyor.

Geçtiğimiz saatlerde bir dergiye verdiği pozları paylaşan Emrata'nın kareleri yine ve yeniden olay oldu!

Geçtiğimiz saatlerde bir dergiye verdiği pozları paylaşan Emrata'nın kareleri yine ve yeniden olay oldu!
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Paylaştığı karelerin altına "Kim bu kız? Sadece yanlış cevaplar. " yazan güzel model fotoğraflarına saç tasarımcısı Mustafa Yanaz'ı etiketledi.

Paylaştığı karelerin altına "Kim bu kız? Sadece yanlış cevaplar. " yazan güzel model fotoğraflarına saç tasarımcısı Mustafa Yanaz'ı etiketledi.

Çekimde Türk bir saç tasarımcısı tarafından peruk şekillendirme yapılan Emrata'nın güzelliği bir üst seviyeye taşınmış!

Çekimde Türk bir saç tasarımcısı tarafından peruk şekillendirme yapılan Emrata'nın güzelliği bir üst seviyeye taşınmış!

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