Emily Ratajkowski Türk Saç Tasarımcısı Tarafından Şekillendirilen Saçları ve Tarzıyla Ortalığı Aleve Verdi
Emily Ratajkowski Türk Saç Tasarımcısı Tarafından Şekillendirilen Saçları ve Tarzıyla Ortalığı Aleve Verdi
İngiliz oyuncu ve model Emily Ratajkowski şüphesiz en beğenilen isimlerden biri. Ünlü modelin sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf çekimindeki saçlarını Türk bir saç tasarımcısının elinden çıkması gözlerden kaçmadı.
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Benzersiz fiziği ve güzelliğiyle giydiği her kıyafeti kendine yakıştırmayı başaran Emily Ratajkowski ya da sosyal medya adıyla bildiğimiz kadarıyla Emrata her fotoğrafıyla ortalığı yangın yerine çeviriyor.
İddialı pozlarıyla ortalığı birbirine katan Emrata, yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da oldukça fazla konuşuluyor.
Hem oyunculuk sektöründe hem de modellikte adını duyuran ünlü manken evliliği ve hamileliğiyle de magazin manşetlerini uzun süre süslemişti.
Özel hayatı ve güzelliği haricinde fiziğini sergilediği kıyafetlerle de olay yaratan güzel ismin tarzı sık sık gündeme geliyor ve zaman zaman eleştiriliyor.
Geçtiğimiz saatlerde bir dergiye verdiği pozları paylaşan Emrata'nın kareleri yine ve yeniden olay oldu!
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Paylaştığı karelerin altına "Kim bu kız? Sadece yanlış cevaplar. " yazan güzel model fotoğraflarına saç tasarımcısı Mustafa Yanaz'ı etiketledi.
Çekimde Türk bir saç tasarımcısı tarafından peruk şekillendirme yapılan Emrata'nın güzelliği bir üst seviyeye taşınmış!
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