Takipçisinin Yaptığı "Yavrum" Yorumuna Sinirlenen Selen Görgüzel Had Bildirdi
Takipçisinin Yaptığı "Yavrum" Yorumuna Sinirlenen Selen Görgüzel Had Bildirdi
Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel sosyal medya hesabından kendisine yapılan yoruma sinirlendi. 'Yavrum' hitabıyla karşılaşan isim 'hadsiz' bulduğu yoruma tepki gösterdi. Detaylar 👇
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Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'i çoğumuz sosyal medya paylaşımlarıyla da tanıyoruz fakat kendisi aynı zamanda tiyatro oyuncusu ve şarkıcı.
Hesabından paylaştığı renkli pozlarıyla takipçilerini her seferinde büyüleyen Görgüzel'in adı bu fotoğraflarla sık sık magazin gündemine geliyor.
"Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde ciltte lifting etkisi yaratıyor ve cildi besliyor" gibi açıklamalarla da ortalığı birbirine katan isim manşetlerde yer alıyor.
Değişiminin yanı sıra fotoşoplu bulunan fotoğraflarına tepki alan Selen Görgüzel bu sefer takipçisinin gönderisine yaptığı yoruma verdiği cevapla gündem oldu!
Bir takipçisinin şarkıcının paylaşımının altına 'Yavrum benim harikasın yerim seni' yazmasının ardından tepkisini saklayamadı ünlü isim.
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Yoruma sinirlenen Görgüzel takipçisine yanıt olarak, "Ben annem ve babam dışında kimsenin yavrusu değilim! Beğeniniz için teşekkür ederim ama hiç tanımadığınız birine bu şekilde hitap etmeniz çok hadsizce..." yazdı...
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