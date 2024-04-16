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İstanbul'u Temsil Etti! "Ben Nebi" Diyerek Kendini Tanıtan Nevbahar Koç Dünya Yıldızı Cher ile Partiledi

İstanbul'u Temsil Etti! "Ben Nebi" Diyerek Kendini Tanıtan Nevbahar Koç Dünya Yıldızı Cher ile Partiledi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
16.04.2024 - 19:47

Fenerbahçe spor kulübü başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç arkadaşlarıyla katıldığı bir davette çekilen videoyla gündem oldu. Cher, İrana Shayk, Loree Rodkin, James Aka Munky, Evis Xheneti, Mert Alaş gibi isimlerle kutladığı doğum günü sonrası yeniden bir araya gelen Koç kameralara seslendi. Detaylar 👇

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Yer aldığı sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra güzelliğiyle de adından sıkça bahsettiren Nevbahar Koç'u daha önce duymuş olabilirisiniz.

Yer aldığı sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra güzelliğiyle de adından sıkça bahsettiren Nevbahar Koç'u daha önce duymuş olabilirisiniz.

istanbul sosyetesinin sevilen isimlerinden Nevbahar Koç, Fenerbahçe Başkanı ve iş insanı Ali Koç ile evliliğiyle de sık sık gündeme geliyor hepimizin bildiği gibi.

istanbul sosyetesinin sevilen isimlerinden Nevbahar Koç, Fenerbahçe Başkanı ve iş insanı Ali Koç ile evliliğiyle de sık sık gündeme geliyor hepimizin bildiği gibi.

Geçtiğimiz aylarda lüks yalısının kapılarını bir YouTube kanalına açan isim enerjisiyle de dikkat çekmişti hatırlarsanız!

Geçtiğimiz aylarda lüks yalısının kapılarını bir YouTube kanalına açan isim enerjisiyle de dikkat çekmişti hatırlarsanız!

Mart ayında doğum gününü kutlamak için Amerika'da bir parti veren isim organizasyonda Cher, İrana Shayk, Loree Rodkin, James Aka Munky, Evis Xheneti, Mert Alaş gibi birçok ismi ağırlamıştı.

Mart ayında doğum gününü kutlamak için Amerika'da bir parti veren isim organizasyonda Cher, İrana Shayk, Loree Rodkin, James Aka Munky, Evis Xheneti, Mert Alaş gibi birçok ismi ağırlamıştı.

Doğum günü kutlamasının ardından Nevbahar Koç, dünyaca ünlü şarkıcı Cher ve mücevher tasarımcısı Lore Rodkin ile yeniden bir araya geldiği anları kayıt altına aldı.

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"Partiye davetli olmadan katılma" anlamına gelen "crush a party" tabirini kullanan Nevbahar Koç'u yanında oturan Cher ve Rodkin de onayladı.

"Partiye davetli olmadan katılma" anlamına gelen "crush a party" tabirini kullanan Nevbahar Koç'u yanında oturan Cher ve Rodkin de onayladı.

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Tehuti

ben de resul dermiş cher, nebi şok.