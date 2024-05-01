Selena Gomez'in Sevgilisi Benny Blanco'nun Resminin Bulunduğu Pastaya Uyguladığı Tarife Mideleri Alt Üst Etti
Selena Gomez'in Sevgilisi Benny Blanco'nun Resminin Bulunduğu Pastaya Uyguladığı Tarife Mideleri Alt Üst Etti
Sevgilisi Benny Blanco'nun yemek kitabının çıkması üzerine düzenlenen organizasyona katılan Selena Gomez'in, herkesin içinde pastayı yaladığı anlar gündem oldu!
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Çoğumuz Selena Gomez'i şarkılarıyla yıllar önce tanımaya başlamış olsak da kendisi aslında birçok farklı kariyeri elinde tutan çok yönlü sanatçılardan biri. Özel hayatıyla magazin gündemine sık sık konu olan güzel şarkıcı Selena Gomez'i çalkantılı ilişikileriyle ve olay olan paylaşımlarıyla da duyuyoruz.
Sağlık sorunları nedeniyle de sık sık adından bahsettiren güzel isim kilolarından, sosyal medyada hesabından yaptığı gönderilere tepki çeken isimlerden biri.
Son zamanlarda, yaklaşık yedi aydır birlikte olduğu sevgilisi Benny Blanco yüzünden hayranalarından beklenmedik tepkiler alan isim söylenenlere pek de kulak asmıyor.Fakat kendisi hiç kimseyi dinelemeden sevgilisiyle aşk dolu paylaşımlar yapmaya devam ediyor, ilişkilerini nasıl sürdürdüklerini merak eden takipçileri ise cevaplarını samimi kareleriyle alıyor!
Geçtiğimiz gün yine sosyal medyayı samimi pozlarıyla sallayan çift, Benny Blanco'nun yeni çıkan yemek kitabını kutlamak için bir organizasyon düzenledi.
Her şey Gomez'in Blanco'nun pastanın üzerindeki resmini yalayana kadar normaldi... Bu fotoğrafların paylaşılmasıyla birlikte şarkıcının bu hareketine bir türlü anlam verilemedi!
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Gelin, bu karelere yapılan yorumlara birlikte bakalım 👇
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