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Gözyaşımız Pıt! Dünyaca Ünlü İsimlerin Çocukluk Fotoğrafları ve Bugünkü Şöhret Dolu Halleri Duygulandırdı

Gözyaşımız Pıt! Dünyaca Ünlü İsimlerin Çocukluk Fotoğrafları ve Bugünkü Şöhret Dolu Halleri Duygulandırdı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 01:06

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@yooookartik isimli Instagram hesabı yaptığı paylaşımla ünlü isimlerin çocukluklarını ve şu anki hallerini 'Motivasyonunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin 😍' notuyla paylaştı.

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@yooookartik isimli Instagram hesabı paylaştığı videoda dünyaca ünlü isimlerin çocukluk hallerini ve bugünkü şöhret dolu hallerini paylaştı.

@yooookartik isimli Instagram hesabı paylaştığı videoda dünyaca ünlü isimlerin çocukluk hallerini ve bugünkü şöhret dolu hallerini paylaştı.

Beyonce, Whitney Houston, Rihanna gibi isimlerin çocukluk fotoğraflarına birçok güzel yorum yapıldı. Kimisinin aklına çocukları geldi!

The Weekend, Anderson Paak ve Usher'a ise "hiç değişmemiş" yorumları geldi! "Motivasyonunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin 😍" notuyla paylaşılan videoya birlikte bakalım👇

The Weekend, Anderson Paak ve Usher'a ise "hiç değişmemiş" yorumları geldi! "Motivasyonunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin 😍" notuyla paylaşılan videoya birlikte bakalım👇

İşte o video👇

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Siz ünlü isimlerin çocukluk ve şimdiki halleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇

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