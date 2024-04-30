Gözyaşımız Pıt! Dünyaca Ünlü İsimlerin Çocukluk Fotoğrafları ve Bugünkü Şöhret Dolu Halleri Duygulandırdı

@yooookartik isimli Instagram hesabı yaptığı paylaşımla ünlü isimlerin çocukluklarını ve şu anki hallerini 'Motivasyonunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin 😍' notuyla paylaştı.
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@yooookartik isimli Instagram hesabı paylaştığı videoda dünyaca ünlü isimlerin çocukluk hallerini ve bugünkü şöhret dolu hallerini paylaştı.
The Weekend, Anderson Paak ve Usher'a ise "hiç değişmemiş" yorumları geldi! "Motivasyonunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin 😍" notuyla paylaşılan videoya birlikte bakalım👇
İşte o video👇
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