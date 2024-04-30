İç Sesimizi Dile Getiren Yeni Komedi Fenomeni Abdullah Olcay Duygularınıza Tercüman Olacak

1 “Besmelesiz dışarı çıktığımda yaşadığım max senaryolar” notuyla paylaştığı bu videosu 2 milyonu aşkın izlenme alan Olcay, günden güne takipçi kazanıyor.

2 Özellikle bu videosuyla 35 milyon izlenen içerik üreticisine izleyicilerin kahkahaları eşlik ediyor.

3 Zaman zaman da viral olan videolara tepkilerin yanı sıra yaratıcılık kattığı içerik paylaşımları yapıyor.