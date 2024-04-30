İç Sesimizi Dile Getiren Yeni Komedi Fenomeni Abdullah Olcay Duygularınıza Tercüman Olacak

@bendestano adlı Instagram hesabından komedi içerikleri üreten Abdullah Olcay son zamanların en çok izlenen içerik üreticilerinden. Genel olarak sosyal medyada viral olan videolara tepkileriyle izleyenlerin iç sesini canlandıran Abdullah Olcay herkesten beğenileri toplamayı başarıyor.
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“Besmelesiz dışarı çıktığımda yaşadığım max senaryolar” notuyla paylaştığı bu videosu 2 milyonu aşkın izlenme alan Olcay, günden güne takipçi kazanıyor.
Özellikle bu videosuyla 35 milyon izlenen içerik üreticisine izleyicilerin kahkahaları eşlik ediyor.
Zaman zaman da viral olan videolara tepkilerin yanı sıra yaratıcılık kattığı içerik paylaşımları yapıyor.
“Evet deseydi düğünümüz” adlı bu videosu da en sevilenlerden.
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