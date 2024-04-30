Görüş Bildir
Haberler
Video
“At Suratına” Sahip Olmak İçin Yüzlerce Estetik Operasyon Geçiren Kadın Gündem Oldu

“At Suratına” Sahip Olmak İçin Yüzlerce Estetik Operasyon Geçiren Kadın Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
30.04.2024 - 19:06

İçerik Devam Ediyor

@horsegiirl420 kullanıcı adıyla Instagram hesabından paylaşımlar yapan Stella adlı kadın, yüzlerce estetik operasyon geçirdi. Ancak geçirdiği operasyonlar bildiğiniz türden estetikler için değildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Stella adlı kadının bunca estetik operasyon geçirmesinin sebebi “at suratına” sahip olmak istemesiydi.

Stella adlı kadının bunca estetik operasyon geçirmesinin sebebi “at suratına” sahip olmak istemesiydi.

Ve operasyonlar sonucu istediği surata kavuştu. Kadının şimdiki hali sosyal medyada paylaşılmasıyla görenleri şoke etti.

Ve operasyonlar sonucu istediği surata kavuştu. Kadının şimdiki hali sosyal medyada paylaşılmasıyla görenleri şoke etti.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım. İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
7
5
5
3
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Balkan Türkleri

At suratına sahip olan hiç görmedim ama koyun beynine sahip olanları çok gördüm 🤣

Nuray

😁

Otto Skorzeny

Yok ya benim içim pis ben gidiyorum 😶😶😶 akıllarda olan tek soru neden mk neden

Malum Şahıs

yulaf lobisi kızcağızı ne hale getirmiş