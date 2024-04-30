“At Suratına” Sahip Olmak İçin Yüzlerce Estetik Operasyon Geçiren Kadın Gündem Oldu

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Stella adlı kadının bunca estetik operasyon geçirmesinin sebebi “at suratına” sahip olmak istemesiydi.
Ve operasyonlar sonucu istediği surata kavuştu. Kadının şimdiki hali sosyal medyada paylaşılmasıyla görenleri şoke etti.
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At suratına sahip olan hiç görmedim ama koyun beynine sahip olanları çok gördüm 🤣
😁
Yok ya benim içim pis ben gidiyorum 😶😶😶 akıllarda olan tek soru neden mk neden
yulaf lobisi kızcağızı ne hale getirmiş