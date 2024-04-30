“At Suratına” Sahip Olmak İçin Yüzlerce Estetik Operasyon Geçiren Kadın Gündem Oldu

Nihal Candan'ın Sözlendiği İddia Edilen Kocasını Sevdiğini ve Çocuk İstediğini Söylemesi Dumur Etti

Diyarbakır’da Bir Damadın Konvoy Sırasında Gelini Bırakarak Koşa Koşa Kaçtığı Anlar Gündem Oldu

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Evde de Yapsak Ucuz Değil: Fatih Altaylı Evde Yaptığı Patlıcan Musakkanın Maliyetini Hesapladı